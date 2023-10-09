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Чем запомнилась учительская неделя в соцсетях

Вся прошлая неделя в Псковской области, да и во всей стране, прошла под эгидой Дня учителя. В регионе прошла Большая учительская неделя. Судя по постам в социальных сетях, никто не остался без внимания – ни школьные учителя, ни воспитатели, ни тренеры. Благодарные родители и повзрослевшие выпускники активно делились воспоминаниями и школьными фотографиями. Сегодня предлагаем посмотреть, кто и как поздравлял педагогов на прошлой неделе в социальных сетях.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учителей, работников образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда с праздником не только на торжественном мероприятии, на которое пригласили учителей со всей области, но и в социальных сетях. Глава региона поделился, что «с большим удовольствием поздравил педагогов и вручил заслуженные награды», и выложил видеоролик с поздравлениями.

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал в своем телеграм-канале, что у него остались самые теплые воспоминания о школьных годах и педагогах, которые его учили.

«Есть те, которые запомнились больше всего, остались в наших сердцах. Я хорошо помню своего классного руководителя Ефимову Ирину Леонидовну. Она учила нас быть честными, оберегала, любила и всегда помогала мудрым советом», - написал Борис Елкин.

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский праздновал на прошлой неделе не только День учителя, но и поздравлял с днем рождения своего классного руководителя Любовь Павловну Выродову.

«Всегда с теплотой вспоминаю Любовь Павловну - мудрую, справедливую и внимательную к каждому своему ученику. Она для нас была не просто классным руководителем, а настоящим другом и наставником», - рассказал депутат в своих соцсетях и опубликовал фото учительницы с букетом цветов.

Координатор Псковского реготделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в своем поздравлении в телеграм-канале отметил, что «учителя дают бесценные знания молодому поколению, открывают новый мир больших возможностей».

«Особую благодарность я выражаю ветеранам учебных учреждений, посвятившим педагогике многие годы и спасшим отечественную систему образования, невзирая на обрушившуюся на неё волну реформ, призванных заменить качественное получение знаний учениками на западную систему зубрёжки», - написал Антон Минаков.

Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на своей странице «Вконтакте» поздравила с праздником всех коллег, учителей и ветеранов педагогического труда. Она выложила фотографии, сделанные в период, когда нынешний омбудсмен сама работала учителем в школе.

«Труд учителя невозможно переоценить! Вы посвящаете свою жизнь самому важному делу обучения и воспитания подрастаю­щего поколения. Вы щедро дел­итесь знаниями, жизн­енным опытом и отдаёте свое сердце детям. Взамен получаете люб­овь учеников, благод­арность родителей и признание своих колл­ег», - написала она на своей странице в соцсети и поблагодарила всех педагогов за сотрудничество.

Депутат городской Думы Галина Невалённая в своем поздравлении в соцсетях отметила, что «только человек, искренне любящий свою работу, может трудиться в школе».

«Дорогие наши учителя! Хочу вас поздравить с вашим профессиональным праздником! Желаю вам выдержки, мудрости и терпения. Пусть каждый день будет наполнен радостью и улыбками. Спасибо вам, что отдаете себя без остатка! А мы вас потом помним всю жизнь и испытываем благодарность», - написала она на своей странице «Вконтакте».

Не остались в стороне и региональные комитеты. Например, от имени комитета по здравоохранению Псковской области в телеграм-канале опубликовали не просто поздравление, но и рассказали несколько историй о педагогах, связанных с медицинским образованием.

«С 1975 года в Великолукском медицинском колледже работает учитель физкультуры Николай Васильевич Алексеев. После окончания вуза и службы в армии, участия в горячих точках Николай Васильевич пришел работать в Великолукский медицинский колледж, в то время училище. Его занятия направлены не только на укрепление здоровья обучающихся, но и на совершенствование спортивного мастерства студентов. Команды спортсменов колледжа под руководством Николая Васильевича неоднократно становились победителями и призерами областных, городских соревнований по легкой атлетике, баскетболу, волейболу», - рассказали в комитете.

Педагоги праздником, похоже, тоже остались довольны. Например, учитель Наталья Веселкова в своих соцсетях написала, что «такого насыщенного дня учителя не помнит давно». За душевность организованных праздничных мероприятий она поблагодарила городские власти, депутатов, коллег, родителей и детей.

«Утро началось с поздравления заместителя главы города Андрея Михайловича Ульянова, на школьном концерте поздравила депутат Псковской городской Думы Наталья Геннадьевна Мельникова, в ГКЦ на торжественном концерте прозвучало столько добрых, искренних слов. Приятной неожиданностью стало вручение благодарственного письма от главы города Пскова», - написала она в посте.

На прошлой неделе «МК в Пскове» и Псковская Лента Новостей провели совместный опрос читателей о том, помнят ли они своих первых учителей. В опросе приняли участие более полутысячи человек, 81% из которых заявили, что «всегда с теплом вспоминают своих учителей», а 2% опрошенных заверили, что не только хранят теплые воспоминания, но и периодически общаются со своими преподавателями.

Теплые слова благодарности от выпускников всегда будут приятны любому учителю, не забывайте поздравлять своих первых наставников. Тем более, что социальные сети позволяют делиться не только историями, но и ностальгическими фотографиями.

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Ксения Журавкова