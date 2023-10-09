Чем запомнилась учительская неделя в соцсетях

Вся прошлая неделя в Псковской области, да и во всей стране, прошла под эгидой Дня учителя. В регионе прошла Большая учительская неделя. Судя по постам в социальных сетях, никто не остался без внимания – ни школьные учителя, ни воспитатели, ни тренеры. Благодарные родители и повзрослевшие выпускники активно делились воспоминаниями и школьными фотографиями. Сегодня предлагаем посмотреть, кто и как поздравлял педагогов на прошлой неделе в социальных сетях.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учителей, работников образовательных учреждений и ветеранов педагогического труда с праздником не только на торжественном мероприятии, на которое пригласили учителей со всей области, но и в социальных сетях. Глава региона поделился, что «с большим удовольствием поздравил педагогов и вручил заслуженные награды», и выложил видеоролик с поздравлениями.
Глава города Пскова Борис Елкин рассказал в своем телеграм-канале, что у него остались самые теплые воспоминания о школьных годах и педагогах, которые его учили.
Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский праздновал на прошлой неделе не только День учителя, но и поздравлял с днем рождения своего классного руководителя Любовь Павловну Выродову.
Координатор Псковского реготделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в своем поздравлении в телеграм-канале отметил, что «учителя дают бесценные знания молодому поколению, открывают новый мир больших возможностей».
Уполномоченная по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на своей странице «Вконтакте» поздравила с праздником всех коллег, учителей и ветеранов педагогического труда. Она выложила фотографии, сделанные в период, когда нынешний омбудсмен сама работала учителем в школе.
Депутат городской Думы Галина Невалённая в своем поздравлении в соцсетях отметила, что «только человек, искренне любящий свою работу, может трудиться в школе».
Не остались в стороне и региональные комитеты. Например, от имени комитета по здравоохранению Псковской области в телеграм-канале опубликовали не просто поздравление, но и рассказали несколько историй о педагогах, связанных с медицинским образованием.
Педагоги праздником, похоже, тоже остались довольны. Например, учитель Наталья Веселкова в своих соцсетях написала, что «такого насыщенного дня учителя не помнит давно». За душевность организованных праздничных мероприятий она поблагодарила городские власти, депутатов, коллег, родителей и детей.
На прошлой неделе «МК в Пскове» и Псковская Лента Новостей провели совместный опрос читателей о том, помнят ли они своих первых учителей. В опросе приняли участие более полутысячи человек, 81% из которых заявили, что «всегда с теплом вспоминают своих учителей», а 2% опрошенных заверили, что не только хранят теплые воспоминания, но и периодически общаются со своими преподавателями.
Теплые слова благодарности от выпускников всегда будут приятны любому учителю, не забывайте поздравлять своих первых наставников. Тем более, что социальные сети позволяют делиться не только историями, но и ностальгическими фотографиями.
Ксения Журавкова