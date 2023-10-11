Общество

Сотрудники УИС присоединились к акции в поддержку донорства костного мозга

Вместе с региональной властью, коллективами организаций и учреждений города и области, неравнодушными гражданами к участию в акции в поддержку донорства костного мозга присоединились и представители уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На призыв о сдаче компонента откликнулись сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. В ранний час они прибыли на областную станцию переливания крови, чтобы поделиться миллилитрами жизни. После предварительного медицинского обследования состоялась процедура забора биоматериала. Полученные данные будут занесены в единый федеральный реестр доноров костного мозга.

Спортивную часть мероприятия – беговой марафон длинной более 40 км с амбассадором донорства и инициатором всероссийской акции Артёмом Алискеровым пробежал старший инженер отделения инженерно-технического обеспечения, связи, информатизации и вооружения УФСИН Алексей Иванов.

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Таким образом он поддержал важное общественное движение. По мнению сотрудников - участников акции, способов оказания помощи людям очень много. Главное – это сделать личный выбор и понимая важность поступков, позволяющих спасти жизни людей и повысить их шансы на выздоровление, не бояться быть полезным и действовать.