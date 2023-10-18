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Общество

Высокая зарплата, комфортные условия, бесплатное жильё: «Велрыбпром» приглашает на работу

18.10.2023 11:12|ПсковКомментариев: 0

ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» расширяет производство, в связи с чем приглашает на работу местных жителей и иногородних кандидатов. Всем сотрудникам предоставляют высокую зарплату, официальное трудоустройство, обучение на месте, спецодежду и поддержку во всех вопросах от отдела по подбору персонала.

Одна из самых востребованных вакансий - рабочий цеха наколки рыбы. Псковская Лента Новостей выяснила важные подробности: кому подойдёт такая работа, какие условия ждут соискателей, сколько им будут платить и за выполнение каких обязанностей. Спойлер: условия очень хорошие даже для тех, у кого пока совсем нет опыта.

 

Высокая зарплата, простые обязанности

Завод, расположенный в Великих Луках, специализируется на изготовлении рыбных консервов, паштета и рыбы горячего копчения. Каждый день здесь перерабатывают до 16 тонн сырья, ежегодно сотни тысяч банок рыбных деликатесов разлетаются по всей России и в страны СНГ.

Объёмы постоянно увеличиваются, как и ассортимент продукции, поэтому Великолукская рыбопромышленная компания ждёт на своём производстве жителей и гостей города, которые нуждаются в хорошо оплачиваемой и стабильной работе.

На самый главный вопрос любого соискателя компания с уверенностью отвечает: уровень оплаты труда начинается от 35 тысяч рублей. Верхний порог зависит от самого работника, так как зарплата сдельная, и это огромный плюс - каждый сотрудник может влиять на свой доход самостоятельно. Многие сотрудники, набравшись опыта получают в районе 120 тысяч рублей. Выплаты всегда своевременные, а система премирования и поощрения за достижение результатов проста и понятна каждому.

Специальное образование и опыт работы в подобной сфере не обязательны — старшие коллеги обучат новичков всему необходимому на практике. Главное требование — это желание работать и зарабатывать.

Обязанности у рабочих цеха наколки довольно простые: на линии будет лежать размороженная рыба, её необходимо укладывать в «крокодила». Это специальный аппарат с отверстиями, который помогает оптимизировать и ускорить процесс наколки рыбы на шампура. После этого шампура нужно выкладывать на стойку, откуда продукция отправится на следующие этапы приготовления.

«Наколка очень хорошо подойдет тем, у кого развита моторика рук, спортсменам, гибким людям», - охарактеризовали потенциальных кандидатов в ООО «Велрыбпром».

При этом пол работника не важен — такой труд физически не сложен. Однако стоит учитывать, что весь день предстоит проводить на ногах и выполнять хоть и простую, но немного монотонную работу.

Всесторонняя поддержка и гибкий график 

Сотрудники, приходящие на предприятие, избавлены от бюрократических сложностей — компания помогает своим будущим работникам оформить все нужные документы, в том числе медицинскую книжку, если она отсутствует. Договор о трудоустройстве оформляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, требования которого на заводе неукоснительно соблюдаются.

В компании появился новый отдел по подбору персонала, менеджеры которого оказывают кандидатам помощь во всех возникающих вопросах, поддерживают на начальных этапах. В любой ситуации работник может обратиться к сотруднику отдела, и тот сделает всё возможное, чтобы человеку было комфортно работать.

Перед выходом в цех новеньким проводят все положенные инструктажи и выдают спецодежду лучшего качества, а также средства индивидуальной защиты, необходимые для такого вида деятельности.

Каждый цех полностью оборудован в соответствии с нормами безопасности. Есть раздевалки для персонала, санитарные зоны.

Компания максимально идёт навстречу своим сотрудникам, предоставляя график работы на выбор. Таким образом, великолучане могут выходить на смены в графике 2/2, 3/1, 6/1, либо работать в режиме обычной пятидневки. График 5/2 обычно выбирают люди, имеющие детей, но и всем остальным такой режим доступен по индивидуальной договорённости. «Велрыбпром» готов рассмотреть пожелания тех, кому необходимо куда-то уехать по своим делам в субботу и воскресенье.

Смена длится с 8 до 20 часов при стандартном графике и с 8 до 17 часов при графике 5/2, причём работать можно не только в день, но и в ночь. Есть возможность чередовать — всё для удобства сотрудников. Сотрудники, которые хотят увеличить свой доход, выходят на подработку в дополнительные часы.

Иногородние кандидаты или кандидаты других стран, приезжающие на «вахту», обычно работают шесть дней в неделю с одним выходным. В некоторых случаях переходят на пятидневку. А при желании работают без выходных в течение 15 дней, после чего отдыхают такое же количество суток. Вахтовым методом можно работать в дневные и ночные смены. Компания может предложить вахту 15/15, 30/30, а также 30/15.

Учитывая возможные сложности у кандидатов компания может оплатить проезд до вахты, а также предоставляет бесплатное жилье — в чистом общежитии есть все необходимое для комфортного проживания.

Высокие технологии

На предприятии созданы комфортные условия для работы. Рабочие места организованы с учётом потребностей сотрудников и максимально оптимизированы для их комфортного нахождения на производстве. Цеха тёплые и оснащены высокотехнологичным оборудованием от ведущих отечественных и европейских производителей.

К примеру, в цех нанизки рыба поступает замороженной, и установки для дефростации позволяют в автоматическом режиме следить за процессом размораживания, поддерживать температурный режим в соответствии с заданными технологическими параметрами.

После разморозки начинается процесс накалывания на шампура при помощи современного оборудования, именуемого «крокодилом», затем шампура укладываются в кассеты, которые отправляются в цех дополнительной сушки, а впоследствии - в печи, где происходит процесс копчения.

В цехе горячего копчения установлены новые камеры высокой производительности. В процессе приготовления используются только качественная щепа ольхи и бука, позволяющая добиться нужных оттенков вкуса готовой продукции.

Затем рыба остужается в специально отведённом месте и отправляется в цех укладки, куда тоже требуются сотрудники (об этом мы расскажем в следующем материале — прим. ред). Оттуда банки отправляются в дозаторную, закатываются надежными крышками, моются и перемещаются в цех стерилизации, где имеются новейшие автоклавы с автоматизированной системой САУСТ. Последняя позволяет следить за значениями температуры, давления и времени с учетом факторов микробиологической эффективности.

Заключительный этап — этикетировка и маркировка банок. Готовая продукция отправляется на механизированный склад, рассчитанный на хранение более 600 тонн сырья, а после поступает в опт и розницу.

В начале 2024 года Великолукская рыбопромышленная компания планирует запустить новый цех, который позволит расширить ассортимент. Открытие новой части производства повлечёт за собой открытие дополнительных рабочих мест - 80 при двухсменном рабочем режиме. О них объявят уже в ближайшее время.

Великолукская рыбопромышленная компания будет рада видеть в своем современном коллективе всех, кто хочет работать на передовом производстве, иметь достойные условия труда и высокую заработную плату без задержек. Соискатели могут обращаться в отдел по подбору персонала по адресу: город Великие Луки, улица Розы Люксембург, 47а или по телефону: +7 960-229-18-12 (Виолетта).

Теги: #великие луки #работа #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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