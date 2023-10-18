Общество

Михаил Ведерников вручил награды представителям псковских СМИ

Заслуженные награды представителям средств массовой информации региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил сегодня 18 октября, на IV Псковском международном медиафоруме «СМИ в условиях многополярного мира», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Почетную грамоту за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии средств массовой информации на территории Псковской области Михаил Ведерников вручил заместителю директора медиахолдинга «Гражданская пресса» по медиапланированию Марине Кулешовой, также награды получили другие псковские журналисты.

Звание заслуженный работник СМИ получили исполнительный продюсер ГТРК «Псков» Ирина Алексеева и главный редактор газеты «Псковская провинция» Лилия Быстрова. Благодарственные письма вручили шеф-редактору группы радиовещания ГТРК «Псков» Ирине Нассар и корреспонденту группы радиовещания ГТРК «Псков» Светлане Васильевой, директору издательского дома «Медиацентр 60» Ирине Фёдоровой, заместителю главного редактора газеты «Псковская правда» Елене Лешкиной, оператору-постановщику телеканала «Первый Псковский» Константину Матейко и корреспонденту телеканала «Первый Псковский» Ольге Давыдовой.

Напомним, сегодня на единой дискуссионной и образовательной площадке в Пскове встретились почти 200 представителей регионального и федерального медиасообщества: журналисты, сотрудники пресс-служб и специалисты по связям с общественностью, руководители телеканалов, а также международные эксперты из Латвии, Литвы, Эстонии и Республики Беларусь. Впервые в работе Псковского медиафорума приняли участие руководители информационных блоков правительств Северо-Западного федерального округа.

Старт событию дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Смотрите также Михаил Ведерников: Мир сошел с ума