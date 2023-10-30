Общество

Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове

В минувшие выходные полицейские проверили бар, расположенный на улице Школьной в Пскове. На него неоднократно жаловались псковичи в социальных сетях и СМИ: жильцов дома, к которому примыкает общепит, не устраивает соседство с ночным заведением, где играет громкая музыка, а также шум от посетителей, которые продолжают веселье на улице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото/видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Действующим законодательством на сегодняшний день не установлены временные ограничения режима работы объектов общественного питания, собственники указанных объектов торговли устанавливают его самостоятельно.

Так, с начала 2023 года в УМВД России по городу Пскову поступило 23 обращения и заявления, связанных с нарушением тишины и покоя граждан в ночное время посетителями кафе. По результатам рассмотрения обращения граждан в УМВД России по городу Пскову в отношении руководителя объекта торговли составлено семь протоколов об административном правонарушении, предусмотренных статьей 2.2 закона Псковской области «Об административных правонарушениях» - за «Нарушение тишины и покоя граждан».

Вопрос нарушения тишины и покоя граждан на территории, прилегающей к объекту общественного питания, в 2023 году дважды рассмотрен на заседании межведомственной комиссии муниципального образования «Город Псков» по профилактике правонарушений.

В этот раз полицейские провели комплексную проверку для выявления и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, в том числе связанных с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним, нарушением тишины и покоя граждан в ночное время, а также на выявление факта нахождения несовершеннолетних в общественном месте после 22:00.

Нарушений правил продажи алкогольной продукции не отмечено, среди посетителей бара несовершеннолетних не установлено. Выявлено нарушение тишины и покоя граждан посредством громкой трансляции музыки с использованием звукоусиливающей техники. По данному факту зарегистрирован материал проверки, получены объяснения от администратора бара и диджея. Теперь владельцу бизнеса грозит очередной штраф за нарушение закона Псковской области.

Кроме того, на ближайшем заседании комиссии по профилактике правонарушений при главе города Пскова Борисе Елкине вопрос функционирования общепита будет дополнительно проработан. Полиция в свою очередь организует заезд патрульных автомобилей отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Пскову в период времени 21:00 до 9:00 утра на территорию, прилегающую к бару.