Общество

Военный из Великих Лук сядет в тюрьму на 7 лет за уклонение от службы

Военнослужащего в Псковской области привлекли к уголовной ответственности за самовольное оставление части (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском гарнизонном военном суде.

Фото: Псковский гарнизонный военный суд

С целью временно уклониться от прохождения военной службы по контракту в период мобилизации мужчина в декабре 2022 года не прибыл в расположение войсковой части, дислоцированной в Тверской области, а остался в городе Великие Луки по месту своего жительства. Там он проводил время по своему усмотрению до 25 января, а после был задержан сотрудниками полиции.

Кроме того, мужчина в феврале 2023 года без уважительных причин не прибыл в расположение войсковой части, дислоцированной в Пскове. Вместо этого он снова убыл к месту своего жительства в город Великие Луки, где проводил время по своему усмотрению до 28 июня, когда был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном.

Суд признал военнослужащего виновным и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что военнослужащему в Пскове грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части на срок свыше одного месяца.