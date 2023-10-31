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Школьник из Плюссы Игорь Белов награжден медалью Совета Федерации «За проявленное мужество»

Третьеклассник Игорь Белов из поселка Плюсса награжден медалью Совета Федерации Российской Федерации «За проявленное мужество». Весной этого года он спас из воды пятилетнюю девочку, которая упала в пруд, не смогла выбраться и начала тонуть. Специально, чтобы получить почетную награду, школьник приехал в Москву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства области.

Десятая юбилейная торжественная церемония чествования юных героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, прошла в среду, 1 ноября, на площадке Совета Федерации. Мероприятие традиционно проводится в преддверии Дня народного единства в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Приветствуя юных героев, председатель СФ Валентина Матвиенко отметила, что сегодня вместе собрались дети-герои со всей России. «Все вы очень разные, но вас объединяют самые главные, самые драгоценные человеческие качества — смелость, неравнодушие, милосердие. Своим примером вы доказали, что подвиг не знает возраста. И сегодня у нас есть замечательная возможность пожать руку каждому из вас, рассказать всей стране о ваших благородных поступках. И, конечно, сказать слова благодарности вашим родителям, бабушкам, дедушкам, учителям и наставникам — всем, кто воспитал таких замечательных ребят с большим, добрым сердцем», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

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К собравшимся обратился и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков: «Милосердие и неравнодушие, которые вы проявили достойно глубочайшего уважения. Ваша храбрость, смелость и решительность в минуты опасности являются примером не тольео для сверстников, но и для взрослых».

Игорю Белову, совершившему героический поступок, памятную медаль вручил первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор от Псковской области Андрей Турчак и участник специальной военной операции, Герой России Сергей Хайрудинов.

Вспоминая происшествие, Игорь Белов с уверенностью замечает, что без раздумий бросился на спасение девочки-соседки, хотя сам даже и плавать не умеет. Сейчас он для себя твердо решил, что спасение жизней сделает свой профессией и станет спасателем.

Ранее юного героя за проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего поблагодарил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он вручил благодарственное письмо правительства региона и часы. Особые слова благодарности были адресованы и родителям мальчика.

Всего в этом году медалями Совета Федерации «За проявленное мужество» будут награждены более 200 ребят из 60 регионов России. За десять лет наградами отметили более полутора тысяч детей и подростков со всей страны. Масштабные мероприятия проекта «Дети — герои» проводятся под эгидой Совета Федерации при поддержке Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.