Общество

Шкуросъемщик и бухгалтер требуются ООО «ПсковАгроИнвест»

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

На предприятии открыты следующие вакансии:

обвальщик мяса (шкуросъемщик), заработная плата: от 60 000 рублей,

распиловщик заработная плата: от 60 000 рублей,

грузчик в цех переработки мяса, заработная плата: от 60 000 рублей,

формовщик колбасных изделий, заработная плата: от 50 000 рублей,

упаковщик-весовщик, заработная плата: от 50 000 рублей,

боец скота, заработная плата: от 50 000 рублей,

бухгалтер, заработная плата: 40 000 рублей. Требуемый опыт работы: приём и обработка первичной документации, сверка с контрагентами основных средств.

заведующий складом ГСМ, заработная плата: 32 000 рублей.

Работодатель предлагает официальное трудоустройство и социальный пакет, стабильную заработную плату, доставку к месту работы и обратно.

Обращаться можно в отдел кадров: 33-13-03 (доб. 56, 58). Резюме можно прислать по электронной почте: aoa@pskovagro.ru.