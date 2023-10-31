Шкуросъемщик и бухгалтер требуются ООО «ПсковАгроИнвест»

Вакансии открыты в ООО «ПсковАгроИнвест» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.
На предприятии открыты следующие вакансии:
- обвальщик мяса (шкуросъемщик), заработная плата: от 60 000 рублей,
- распиловщик заработная плата: от 60 000 рублей,
- грузчик в цех переработки мяса, заработная плата: от 60 000 рублей,
- формовщик колбасных изделий, заработная плата: от 50 000 рублей,
- упаковщик-весовщик, заработная плата: от 50 000 рублей,
- боец скота, заработная плата: от 50 000 рублей,
- бухгалтер, заработная плата: 40 000 рублей. Требуемый опыт работы: приём и обработка первичной документации, сверка с контрагентами основных средств.
- заведующий складом ГСМ, заработная плата: 32 000 рублей.
Работодатель предлагает официальное трудоустройство и социальный пакет, стабильную заработную плату, доставку к месту работы и обратно.
Обращаться можно в отдел кадров: 33-13-03 (доб. 56, 58). Резюме можно прислать по электронной почте: aoa@pskovagro.ru.