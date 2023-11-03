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Общество

Инновационный материал использовали для скульптур князя Александра Невского и княгини Ольги на стенде Псковской области

03.11.2023 16:54|ПсковКомментариев: 0

Скульптуры князя Александра Невского и княгини Ольги, установленные у входа на стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия», выполнены из инновационного материала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Псковской области

Один из авторов скульптур Инга Незамаевская рассказала, что было принято решение уйти от классического исполнения, создав уникальный по своим характеристикам материал.

«Кроме каркаса от классики ничего не осталось. Мы все свои знания вложили, опираясь на свой реставрационный опыт в Санкт-Петербурге, чтобы сделать этот состав. Мы сами разработали материал, стойкий к внешним воздействиям. Было необходимо, чтобы он отвечал нашим требованиям с декоративной точки зрения и был выносив. Надеюсь, что после ВДНХ наши скульптуры поедут дальше путешествовать и выдержат все испытания в уличных условиях», — заметила Инга Незамаевская.

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября на территории самого большого 75-го павильона ВДНХ. Стенд Псковской области расскажет об уникальном культурном и историческом значении региона, познакомит с его достопримечательностями и передовыми современными проектами, реализованными в самых различных отраслях. Благодаря современному интерактивному и мультимедийному оборудованию посетителей стенда Псковской области на Международной выставке «Россия» ждет максимальное погружение в атмосферу современной Псковщины.

Уменьшенная копия Варлаамовской башни станет главной доминантой, ключевой интерактивной зоной экспозиции. Внутри расположена зона отдыха и просмотра иммерсивного мультимедийного контента про культуру и традиции Псковского края.

Псковская область станет активным участником и «Ярмарки регионов», где представит свои имиджевые изделия, изделия народных художественных промыслов, ремесел и локальных брендов. На фермерской ярмарке в павильоне ВДНХ № 45 свою продукцию представят производители известных продовольственных брендов Псковской области.

Выставка-форум «Россия» будет проходить по решению президента Российской Федерации Владимира Путина и продлится до середины апреля 2024 года. Свои экспозиции готовят все 89 российских регионов. Они расскажут о важнейших достижениях в разных отраслях за последние годы.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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