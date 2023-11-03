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Общество

Исторический и современный офисы Сбера открылись на выставке «Россия»

06.11.2023 16:44|ПсковКомментариев: 0

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ приступили к работе сразу два офиса Сбера — исторический и современный. Оба расположены в павильоне №2 («Робостанция») возле фонтана «Дружба народов», в котором стартовала выставка «Сбер для человека. Для бизнеса. Для страны». Выставка продлится с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка. 

Фото: пресс-служба Сбера

Интерьеры исторического офиса воссозданы по эскизам 1954 года, ведь павильон №2 построен именно в это время. Форма сотрудников офиса в точности соответствует той, в которую одевались служащие сберкасс в 1954 году. В офисе собраны экспонаты из музея банка: кассовые аппараты, печатная машинка, сберегательные книжки, документы XIX–ХХ веков и многое другое. Воссоздано рабочее место служащего Сберегательного банка XIX века. Также в офисе расположен памятник первому вкладчику Сбербанка Николаю Кристофари. Посетители увидят и первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 1886 года, в создание которого внёс свою лепту Кристофари.

В историческом офисе можно получить популярные банковские услуги: открыть вклад, подать заявку на ипотеку или потребительский кредит, обменять валюту, приобрести монеты из драгоценных металлов, провести операции с наличными, а также оформить продукты компаний — партнёров Сбера.  

В современном офисе акцент сделан на технологиях, цифровизации и искусственном интеллекте. Умную колонку SberBoom, в которой «живет» GigaChat, можно попросить сочинить сказку, предложить варианты подарка, обсудить идею, придумать поздравление. Чтобы запустить диалог, достаточно сказать: «Салют, включи GigaChat».

В офисе представлен полный ассортимент умных устройств Sber и устройств умного дома. Приобрести их, а также монеты из драгоценных металлов или внести пожертвование в фонд «Вклад в будущее» можно с помощью инновационного сервиса «Оплата улыбкой». В офисе доступны как классические банковские продукты, так и сервисы партнёров Сбера: можно оформить подписку СберПрайм, подключить онлайн-медицину от компании СберЗдоровье, приобрести умный тонометр с подпиской на удалённое наблюдение кардиолога, получить помощь в установке на смартфон приложения СберБанк Онлайн и многое другое. Все операции в офисе можно совершить только безналично. А банкоматы, установленные в отделении, совершают операции не только по карте или QR-коду из мобильного приложения СберБанк Онлайн, но и по биометрии.

Только в офисах на выставке можно будет оформить дебетовую СберКарту в моментальном формате с уникальным дизайном, который разработан специально к событию. Также клиентам будут доступны карты с дизайнами Русского географического общества и Третьяковской галереи. Посетители с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ могут получить кешбэк 50% бонусами СберСпасибо при покупке умных устройств Sber в офисе, а также за покупки в кафе и в SberShop, расположенных в павильоне. Также у всех клиентов есть возможность получить до 600 бонусов за активное выполнение заданий в залах павильона с помощью карты гостя и 10% бонусами при покупке монет из драгоценных металлов.

Экспозиция на выставке Сбера демонстрирует, как банк помогает человеку, отвечает его интересам и предвосхищает его потребности для блага всей России. Через призму собственной истории Сбер рассказывает историю всей страны на примере стремительного развития технологий, каждая из которых даёт новые возможности. И в центре любой технологии, в фокусе любого изменения — человек: его потребности и стремления, качество его жизни и возможности для самореализации.

Теги: #банк #Сбер #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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