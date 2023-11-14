Сенатор предложила стимулировать женщин на роды, а не на учебу

Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования, а направлять их стремления на роды. Такой вариант повышения рождаемости в России предложила сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова.
Скриншот с видео на телеканале «Царьград»
Павлова уверена, что действующие установки неправильны. Сейчас девушка получает качественное образование, строит карьеру, а к 40 годам, не родив детей, теряет понимание домашнего очага. Политик заявила, что такую систему ценностей нужно менять.
Также она высказалась против повышения демографических показателей в стране путем выдачи различных льгот и бонусов для молодой семьи, пишет RuNews24.
Сама Павлова имеет два высших образование и является многодетной мамой.
Ранее сообщалось, что 2 828 человек родились в Псковской области в январе-августе 2023 года. Умерли за этот период 6 584 человека.