Общество

Без консервантов и красителей: как «Велрыбпром» коптит рыбу

Цех горячего копчения ООО «Велрыбпром» оснащен новыми коптильными камерами высокой производительности. Во время экскурсии по предприятию обозреватель Псковской Ленты Новостей узнала о преимуществах современного оборудования, и какие ингредиенты используются для копчения рыбного сырья.

Современные коптильные установки с автоматической регулировкой режимов позволяют выпускать качественный полуфабрикат из разных видов рыб. В камеры добавляют только качественную щепу ольхи и бука, что позволяет добиться нужных оттенков вкуса готовой продукции.

«Мы работаем без единого консерванта, без единого красителя. Всё только натуральное - щепа, ольха, бук. Коптим по-настоящему, как это и должно быть. Наш девиз: работаем на качество», - рассказала директор производства ООО «Велрыбпром» Татьяна Шишина.

Отметим, Великолукская рыбопромышленная компания — одна из немногих, кто применяет натуральное копчение без использования жидкого дыма.

Срок годности готовой продукции, произведенных без использования консервантов и стерилизованных с соблюдением всех технологических параметров, составляет три года.