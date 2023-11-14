Общество

Интерес к специалистам без опыта вырос на рынке труда в России

Рост интереса к специалистам без опыта работы стал одной из ключевых тенденций рынка труда этой осенью, рассказали в рекрутинговых сервисах. В ноябре этого года количество вакансий для соискателей без опыта работы и студентов выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных платформы «Авито Работа».

«Это позволяет растить экспертов и руководителей со знанием внутренних процессов компании, обеспечивать лояльность, в некоторой степени удовлетворять высокий спрос на персонал», — пояснил директор по развитию платформы Дмитрий Пучков.

На портале hh.ru этой осенью открыты почти 15 тысяч вакансий, в которых работодатели готовы нанять подростков от 14 лет, что почти в пять раз больше, чем осенью прошлого года, сообщили в компании.

Чаще всего им предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. За 9 месяцев этого года работодатели отправили подросткам от 14 — 18 лет 4,5 млн приглашений, что на 35% превышает показатель января-сентября 2022 года, пишут «Известия».

Чаще всего их приглашали на должности в розничной торговле, IT, гостинично-ресторанном бизнесе, складской логистике.