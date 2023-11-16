Общество

По миллиону рублей направили в Пустошку и Новоржев для закупки украшений к Новому году

По миллиону рублей направили в Пустошку и Новоржев для закупки украшений к Новому году. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«В части благоустройства важны и новогодние украшения. Как и обещал, мы ежегодно продолжаем помогать муниципалитетам, чтобы зимняя Псковская область всегда радовала детей и взрослых волшебной, праздничной атмосферой. Уже говорил, что мы закупим для Великих Лук новую искусственную елку. Таких казусов, как в прошлом году, больше не будет. Жители южной столицы заслуживают большую и красивую новогоднюю елку», - рассказал глава региона.

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«Кроме этого, направил средства - по одному млн рублей - на закупку украшений для Пустошки и Новоржева. К сожалению, там практически не занимались темой благоустройства в последние годы. В этом плане новому руководству муниципалитета нужна поддержка. Новогодние инсталляции выберем, согласуем и передадим на места. Рассчитываю, что жителям понравится», - подытожил губернатор.