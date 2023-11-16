Общество

Школа сахарного диабета открывается в Острове

Школа сахарного диабета открывается в Островской межрайонной больнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по здравоохранению

Занятия в школе сахарного диабета будет проводить врач-эндокринолог Ольга Соловьева. Такие занятия — один из способов скорректировать течение заболевания, ведь во многом оно зависит от самого пациента, отметили в комитете.

На занятиях врач научит:

принципам правильного питания и подсчета углеводов;

технике проведения инъекций и коррекции доз инсулина;

правильному анализу уровня сахара в крови;

самоконтролю.

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Обучение будут проходить пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Направляет на занятия участковый терапевт.