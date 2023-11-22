Общество

Плюсскую среднюю школу капитально отремонтируют в 2024 году

Плюсскую среднюю школу капитально отремонтируют в 2024 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области по итогам личного приема граждан, который губернатор Михаил Ведерников провел по поручению президента Российской Федерации.

Многодетная мать из Плюсского района от себя лично и лица других родителей попросила отремонтировать плюсскую среднюю школу.

«Там наши дети учатся, занимаются спортом, посещают разные кружки и секции. Это очень хорошая школа, где работают опытные педагоги, которые очень любят наших детей», — заметила женщина.

Губернатор сообщил, что по поручению президента реализуется федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» по капитальному ремонту школ. Только в прошлом году на обновление учреждений образования было направлено 1,5 млрд рублей. Плюсская школа тоже прошла отбор, и ее капитально отремонтируют в следующем году. На эти цели выделят 125 млн рублей.

Напомним, на личном приеме были рассмотрены шесть обращений.