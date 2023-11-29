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Общество

Молодой хирург из Великих Лук о работе и развитии медицины

30.11.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Говоря о дефиците кадров в здравоохранении, чаще всего имеют ввиду специалистов первичного звена здравоохранения — терапевтов, врачей общей практики, педиатров. Вместе с тем медицина стремительно развивается, открываются новые направления, становятся доступными сложнейшие операции, которые проводят узкоспециализированные врачи. Такие специалисты, например, есть в отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения Великолукской межрайонной больницы. Подробнее о своей работе в беседе с журналистом Псковской Ленты Новостей рассказал врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Владислав Новиков, который совсем недавно закончил ординатуру в Санкт-Петербурге и устроился на работу в родном городе.

 

- Владислав Валерьевич, расскажите, как вы пришли в профессию, мечтали ли стать врачом в детстве? Или на ваше решение повлияли какие-то жизненные ситуации?

- Особой мечты стать врачом в детстве у меня не было. Специальность выбрал, наверное, смотря на родителей, знакомых, прислушиваясь к чьи-то советам, подсказкам. Также, думаю, сыграла роль при выборе профессии тяга к определенным предметам. Все-таки сдавать экзамены мне было легче по химии, биологии — естественным направлениям.

- Получается, вы из семьи врачей?

- Мама — врач, а отец работает в направлении, которое связано с медициной.

- С направлением, выходит, вы определились в старших классах?

- Да, буквально, наверное, за два года я определился. И начал готовиться к экзаменам.

- Расскажите, в каком вузе учились, как оказались в Великолукской межрайонной больнице? Давно работаете?

- Сам я из Великих Лук, здесь ходил в школу. Потом шесть лет я учился в Смоленском государственном медицинском университете, параллельно подрабатывал медбратом в различных отделениях.

Затем у меня два года была ординатура по моей специальности — рентгенэндоваскулярной хирургии, учился я в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова, во время обучения подрабатывал участковым терапевтом в городской поликлинике.

Когда закончил свое обучение в ординатуре, я приехал домой. И уже здесь меня взяли на работу по моей специальности. Поскольку у меня было целевое обучение, теперь я обязан отработать в Великолукской межрайонной больнице три года. Считаю, что для молодого специалиста это хорошее место. В великолукской больнице я работаю уже пять месяцев.

- Как оцениваете условия труда — оборудование, чистоту и порядок в больнице, объем нагрузки? Всего ли хватает?

- Работать даже очень комфортно. Отделение достаточно новое. Установка, на которой мы работаем, современная. Все новое. Чисто, порядок. Расходных материалов для операций тоже достаточно, всего хватает.

Нагрузка... Иногда ее более чем достаточно, иногда бывают легкие дни, поэтому тут точно не скажешь. Бывает, нужно поработать, но после тяжелых дней удается и отдохнуть. Все устраивает, все нравится, коллеги хорошие, персонал хороший. Хорошее рабочее место.

- Вы работаете в отделении эндоваскулярной хирургии. Вкратце расскажите, что это за направление и чем вы занимаетесь на работе?

- На самом деле, у нас очень широкое направление. В данном месте — в Великолукской межрайонной больнице — мы занимаемся в основном кардиологическими патологиями. Мы лечим инфаркты, в основном — сердце. Также мы начали заниматься периферическими сосудами — это артерии на ногах. Суть нашей работы в том, что с помощью доступа в артерию и специального инструмента мы на расстоянии можем подойти к сосуду, который нам интересен, не делая врезов, что менее травматично для пациента. Мы подходим к сосуду и заводим туда стенты. Стент — это как пружинка от ручки, которая расширяет суженное место в сосуде, обеспечивая кровоток в достаточном объеме.

У нас большой выбор, чем мы можем заниматься, просто не все больницы могут себе позволить широкий спектр, и мы пытаемся расширить спектр своим вмешательством. Видов много, делать мы можем много вещей.

- От чего зависит, в какую сторону будете развиваться?

- От заинтересованности врачей. Хирурги — не лечащие врачи, мы — исполнители того, что нам сказали. Поэтому есть кардиологическое направление, с сердцем, есть неврологическое — то есть можем лечить инсульты. Есть онкологическое направление и другие. 

Постепенно мы стараемся вводить новые виды операций, которые мы можем делать и умеем делать. Многие — одними из первых. Например, атеросклероз поражает практически все артерии, и везде у человека могут находиться бляшки, которые суживают просвет. Мы ставим стент в это место, расширяем просвет сосуда, обеспечивая кровоток. Это очень грубо говоря. А так у нас висит экран, и с помощью рентгеноконтрастного вещества, вводя его через катетер в сосуд, мы получаем картинку на экране. И оцениваем глазом поврежденные места и принимаем решение — следует это трогать и лечить или нет.

- Что вам больше всего нравится в вашей работе?

- Мне нравится, что все случаи разные. Специальность неоднотипная. Каждый раз вхожу в операционную и вижу нового пациента, каждый раз что-то новое, мне это нравится. Нескучно работать, интересно, самое главное — что нравится, что это не надоедает, что хочется развиваться в этом направлении.

- О чем мечтаете в профессиональном плане?

- Мечтаю достичь хороших результатов, навыков — мануальных, в первую очередь, потому что хирургическая специальность. И не терять интерес к своей работе, постоянно развиваться, узнавать что-то новое, совершенствовать себя, делиться своим опытом, который я наберу. Это, наверное, основное.

- Пользуетесь ли вы какими-то мерами поддержки врачей (выплаты, компенсация аренды жилья и прочее)?

- Да, больница, область оказывают поддержку. Есть подъемные выплаты как молодому специалисту, а также мне помогают с жильем, предоставят жилье для проживания.

- Через семь лет сможете его приватизировать?

- Да, именно. Но пока это все в процессе. Ни выплаты, ни жилье я пока не получил. Пока жду. Документы подал.

- А как долго ждать?

- Говорят, это быстро. Пару месяцев еще подождать.

- Меры поддержки все-таки весомые.

- Да, они сыграли весомую роль при выборе места работы. Жилье — сами понимаете.

- В настоящее время актуальна проблема дефицита врачей. На ваш взгляд, что поможет его побороть? Как привлечь в профессию молодежь? Чего вам, может быть, не хватает, как молодому специалисту?

- Мне всего хватает. Я думаю, что много факторов. В первую очередь — это заработная плата. Если бы она была везде одинаковая, молодых специалистов, конечно, было бы больше. Немаловажный фактор — оснащенность больницы. У нас не все есть специальности, то есть некоторым специалистам даже негде работать. Нет некоторых отделений, нет некоторого оборудования, что тоже играет свою роль. Это все нужно развивать, тогда будут появляться и молодые специалисты. Работать легче, когда есть большой спектр обследований, когда все быстро делается. Я вот поработал в Петербурге, посмотрел, как это происходит здесь, как происходит там. Здесь есть, к чему приложить голову, руки, нужно развивать это место.

- Больных — много, врачей — недостаточно. Успеваете ли вы отдыхать и как предпочитаете проводить свободное время?

- Отдыхать я успеваю, вечера в основном свободные, если нет никаких операций. Свободное время я предпочитаю проводить, занимаясь спортом. Это немаловажно. Также прогулки, посещение каких-то интересных мест в Великих Луках.

Беседовала Ксения Иванова 

Теги: #великие луки #медицина #врачи
Источник: Псковская Лента Новостей
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