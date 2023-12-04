Общество

Олег Савельев: ТОСы могут сделать жизнь на селе лучше и комфортнее

С помощью территориального местного самоуправления (ТОС) жизнь на селе можно сделать лучше и комфортнее. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ТОСы - лучшая и правильная форма местного самоуправления. Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор Псковской области - ред.) правильно говорит, что люди хотят жить и работать на селе. Через ТОСы жизнь на селе можно делать лучше, создавать удобства и комфорт. Развитие ТОСов идет благодаря нашему губернатору. Аббревиатуру слышали давно, а развитие получили за последние годы», - сказал он.

По мнению депутата, благодаря ТОСам с помощью грантовых конкурсов можно привлечь финансирование в район. Также он дал прогноз по количеству ТОСов на начало будущего года.

«Будет образовано около 600 ТОСов, а когда-то было меньше 100», - добавил он и напомнил, что опыт Псковской области по работе с ТОС признали лучшим в России.