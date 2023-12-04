Общество

Депутат Госдумы заявила, что уроки труда в школах помогут подготовить детей к выбору профессии

По инициативе «Единой России» в школах вводят обязательные уроки труда и запретят использование мобильных устройств на уроках, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Появление уроков труда поможет в подготовке детей к выбору профессии и развитию их социально бытовых навыков, подчеркнула председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Что касается использования мобильных устройств, норма уточнена. Теперь использовать телефоны во время уроков можно будет только в экстренных случаях – при угрозе жизни и здоровья ребенка.

«Теперь эта норма звучит абсолютно однозначно и не допускает никаких двойных трактований. Она не касается средств связи и техники, которая находится в школах, стоит на балансе школ и используется непосредственно в кабинетах на занятиях», - подчеркнула Ольга Казакова на пленарном заседании.