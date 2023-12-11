Общество

Михаил Ведерников: Конституция определяет жизнь каждого человека

Жителей Псковской области с 30-летием со дня принятия Конституции Российской Федерации от имени правительства региона и от себя лично поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

«За прошедшие десятилетия основной закон страны стал фундаментом правовой системы государства и хранителем ключевых ценностей нашего народа. Каждый региональный закон мы принимаем, основываясь на заложенных в Конституции нормах. Вместе, день за днём, строим стабильное правовое государство», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что Конституция обеспечивает не только развитие России, но и определяет жизнь каждого человека. Она гарантирует получение бесплатного школьного образования для всех детей, оказание медицинской помощи, защиту материнства и детства, обеспечивает права и свободы каждого гражданина, напомнил глава региона.

«Вместе с тем Конституция напоминает нам о том, что все мы граждане одной страны. Наш общий долг — неукоснительно следовать Закону, защищать Отечество и историческую правду, чтобы обеспечить безопасность и процветание государства, благополучие каждого человека. Благодарю вас за вклад в развитие нашей любимой Псковской области и всей России. Уверен, вместе мы справимся с любыми задачами и достигнем всех намеченных целей. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго! С праздником!» - заключил Михаил Ведерников.