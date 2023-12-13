Общество

Не убегать от бездомных собак и не смотреть им в глаза посоветовали псковичам

Часто граждане сами являются провокаторами нападений собак, поэтому важно избегать контакта с бродячими животными и знать правила безопасного поведения при встрече с собаками, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Правила поведения при встрече с бездомными собаками:

при встрече с собакой нужно постараться сохранить спокойствие, не паниковать,

никогда нельзя убегать от собаки, размахивать руками, поворачиваться спиной,

нужно обратиться за помощью,

никогда не следует дразнить собак,

не стоит смотреть собаке в глаза,

лучше не подходить к собаке, если она ест, спит, гуляет со щенками,

если собака приседает, она готовится напасть. В таком случае нужно выставить между собой и собакой сумку, рюкзак, куртку или прижать подбородок к груди и выставить перед собой локти,

если собака сбила с ног, нужно упасть лицом вниз, ноги собрать вместе, руками закрыть голову и шею,

если собака укусила, нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Для своевременного отлова бродячих собак на территории города необходимо обращаться в управление городского хозяйства по телефону: 8 (8112) 29-15-15 или по электронной почте: ugh@pskovadmin.ru. Обращение будет передано в ЗАО «Шанс», с которым заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных.

Запрещен отлов собак, имеющих хозяина. Не подлежат повторному отлову ранее отловленные собаки, имеющие специальные метки и не проявляющие немотивированной агрессии.

«К сожалению, безнадзорные животные появляются по вине безответственных хозяев, которые оставляют без присмотра или бросают своих питомцев. Законодательство предусматривает для таких людей штрафы», - отметили в администрации.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове.

Смотрите также Полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину с ши-тцу в Пскове

Также полиция ищет в Пскове хозяина агрессивных собак, которые утром 13 декабря напали на кошку на глазах у хозяйки.