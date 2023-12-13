Не убегать от бездомных собак и не смотреть им в глаза посоветовали псковичам

Часто граждане сами являются провокаторами нападений собак, поэтому важно избегать контакта с бродячими животными и знать правила безопасного поведения при встрече с собаками, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.
Правила поведения при встрече с бездомными собаками:
Для своевременного отлова бродячих собак на территории города необходимо обращаться в управление городского хозяйства по телефону: 8 (8112) 29-15-15 или по электронной почте: ugh@pskovadmin.ru. Обращение будет передано в ЗАО «Шанс», с которым заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных.
Запрещен отлов собак, имеющих хозяина. Не подлежат повторному отлову ранее отловленные собаки, имеющие специальные метки и не проявляющие немотивированной агрессии.
«К сожалению, безнадзорные животные появляются по вине безответственных хозяев, которые оставляют без присмотра или бросают своих питомцев. Законодательство предусматривает для таких людей штрафы», - отметили в администрации.
Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове.
Также полиция ищет в Пскове хозяина агрессивных собак, которые утром 13 декабря напали на кошку на глазах у хозяйки.