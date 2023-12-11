Общество

Полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину с ши-тцу в Пскове

Полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Ольга Барнс / «Жесть по-псковски»

«По вчерашнему факту у нас проводится проверка - в полицию обратилась потерпевшая, она была опрошена и направлена на судмедэкспертизу для установления тяжести полученных травм. Инцидент произошел 12 декабря около 7:20 на территории городского пляжа», - сообщили в полиции.

Напомним, при нападении собак пострадал и пес потерпевшей.

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Кроме того, две собаки разорвали кошку на улице Временной в Пскове утром 13 декабря.

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Также сообщалось, что стая собак бегает по улицам деревни Тямша Псковского района.

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До этого читатель ПЛН указывал, что пять собак бегают по улице Новгородской в микрорайоне Пскова Любятово.

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Как сообщил Псковской Ленте Новостей временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, на сегодняшний день отлов собак в Пскове производят по заявкам — их можно подавать в управление городского хозяйства в письменном виде или по телефону: 29 14 99.