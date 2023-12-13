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В Пскове полиция ищет хозяина агрессивных собак, разорвавших кошку на глазах у хозяйки

Полиция ищет в Пскове хозяина агрессивных собак, которые утром 13 декабря напали на кошку на глазах у хозяйки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Случай произошел утром 13 декабря на улице Временной: две собаки бойцовской породы покусали кошку на глазах у ее владелицы. Полицейские незамедлительно зарегистрировали материал проверки по факту публикации в социальных сетях. В настоящее время действия сотрудников УМВД России по городу Пскову направлены на установление владельца животных, а также на уточнение всех обстоятельств случившегося», - сообщили в полиции.

В случае доказательства вины хозяина собак, он будет привлечен к установленной законом ответственности, подчеркнули в ведомстве.

Также полиция проводит проверку по факту нападения собак на женщину с псом породы ши-тцу в Пскове.

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Ранее сообщалось, что стая собак бегает по улицам деревни Тямша Псковского района.

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До этого читатель ПЛН указывал, что пять собак бегают по улице Новгородской в микрорайоне Пскова Любятово.

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Как сообщил Псковской Ленте Новостей временно исполняющий обязанности председателя комитета по ветеринарии Псковской области Валерий Удалов, на сегодняшний день отлов собак в Пскове производят по заявкам — их можно подавать в управление городского хозяйства в письменном виде или по телефону: 29 14 99.