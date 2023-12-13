Общество

Национальность: сето

Настя Маяк – представительница коренного малочисленного народа сето из Печорского района. Ее бабушку Хелью Александровну, хранительницу национальной культуры, знают многие. А почти двадцатилетняя Настя только учится тому, как быть сето. Перенимает у бабушки рецепты традиционной кухни. Одно лето работала в сетосской музейной усадьбе. На детском конкурсе стала «Мисс обаяние», исполнив песню на родном языке. Перевозила всех городских друзей на сетосские праздники. Сегодня она стала героиней проекта Псковской Ленты Новостей, рассказывающего о живущих в регионе женщинах разных национальностей.

По семейному рецепту

Летом 2010 года Владимир Путин подписал постановление о включении сето в перечень коренных малочисленных народов России. За пару лет до этого маленькую Настю Маяк родители перевезли в Сетомаа – на землю сето, территорию в Печорском районе, где этот финно-угорский народ живет веками. Настя родилась в Пскове в 2003 году, уже через четыре года ее отец Дмитрий Маяк купил дом в деревне Сенно. Неподалеку, в Новом Изборске, живет его мама, известная хранительница культуры сето Хелью Маяк. Так что традиции своего народа Настя впитывала с молоком. Например, через молочный суп.

«Национальная кухня – это то, о чем я могу говорить бесконечно. Поесть сето всегда любили, – рассказывает Настя Маяк. - Молочный суп с клецками, кровяные колбаски, мульгикапсас – перловая каша с кислой капустой, овощное рагу, тыквенный компот, шоколадный крендель. Еда довольно простая, потому что сето – крестьяне. Но все это очень вкусно».

С папой и бабушкой.

Девушка признается, что в детстве любила далеко не каждое из перечисленных блюд. А теперь перенимает у бабушки семейные рецепты, в которых сохранилась душа народа. Бабушка учит: молоко в суп сразу добавлять не надо, иначе испортится, доливать следует уже в тарелки.

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Перед праздниками бабушка с внучкой вместе трудятся над шоколадными кренделями с изюмом. Их пробовали, пожалуй, все гости музея сето в Сигово, которым заведует Хелью Маяк. Особенно много их собирается на большие праздники. Главный для сето – августовское Успение, когда в Сигово устраивают фестиваль «Сетомаа. Семейные встречи». Сетомаа простирается за пределы Печорского района, перекидываясь через границу с Эстонией. Но корень именно на псковской земле. На фестиваль приезжают эстонские сето. А в этом году уже во второй раз в Сигово побывали представители народа из Красноярского края – сетосская деревня Хайдак появилась в Сибири в результате потрясений XX века.

Обаяние сето

Приезд сибиряков на Псковщину был ответным визитом. Псковские сето побывали в Красноярском крае за два года до этого. Летом 2021 года Настя Маяк окончила десятый класс и как раз работала в музее: помогала прибираться, встречала туристов, угощала чаем. Так что первая запись в трудовой оказалась из сетосской усадьбы.

«Бабушка разрешила, и Наталия Петровна Дубровская, директор Изборского музея, к которому относится Сигово, взяла меня на работу. Тогда я впервые узнала о существовании сибирских сето. Была в поездке вместе со всеми. Так далеко! Но они стараются сохранять нашу культуру».

С папой в деревне сибирских сето.

На фотографиях из поездки и с местных праздников Настя в национальном костюме. Шил его музей, но кроме Насти никто больше не надевает ее белую рубаху с традиционным орнаментом, черный сарафан, красный передник и пояс, защищающий от нечистых сил и сглаза. И, конечно, есть у девушки семейное серебро, передаваемое по женской линии. У Насти оно от бабушки. А вот фибула, круглая бляха на грудь, ей пока не положена. Такие символы плодородия вешают на грудь замужние женщины, увеличивая каждый год диаметр украшения.

Настя пока не замужем. Но уверена: когда придет пора создавать свою семью, какой бы национальности не оказался муж, идентичность своего маленького народа она не растворит. Скорее, муж будет перетянут на сетосскую сторону. Так случилось с ее русским дедушкой, Хелью Маяк в девичестве носила звучную фамилию Сетто, однако, фамилия мужа стала одним из символов сето. То же случилось в семье папы. Мама Насти, Елена – русская из Краснодарского края. Вместе с мужем она воспитала следующее поколение сето – Настю. Фамилию свою она менять не планирует.

С мамой.

«Уверена, что интегрирую будущего мужа в нашу культуру, - не сомневается Настя, - как сейчас подруг и друзей. Все перебывали на наших праздниках, видели не только парадную сторону, какую обычно показывают туристам, но и внутреннюю кухню».

В традиционном костюме Настя выступала на сцене в финале конкурса «Мини-мисс Псков», в котором принимала участие в 2012 году. Мама придумала, что в конкурсе талантов девятилетняя Настя должна спеть песню на языке сето. Но была маленькая проблема – языка она не знает. Это сейчас летом в Сигово проводится лингвистический лагерь для учеников Новоизборской школы со 2-го по 5-й класс. А в Настином детстве ничего такого не было. Да и после ее второго класса семья вернулась в Псков, поближе к работе мамы – юриста в области гражданского права, и папы – он занимается гостиничным делом и продает декоративные ели. Сето используют для записи своего языка эстонскую грамматику, а для Насти слова сетосской песни записали русскими буквами. С конкурса она вернулась с короной «Мисс обаяние».

Маленький маяк

В последнее время Настя стала замечать, что все меньше людей спрашивают, кто такие сето, узнав о ее национальности. Все чаще не она показывает фотографии с праздников, а ей рассказывают, как бывали в гостях у ее бабушки. Но все еще путаются, какую букву писать на конце названия народа, по незнанию могут превратить его в «сету» на эстонский манер. Настя говорит, что для сето это выглядит так, как если бы «руских» писали через одну «с».

Недавно Насте снова пришлось активнее рассказывать окружающим о сето. На несколько месяцев она уехала в Великий Новгород. Девушка, которой 26 декабря исполнится 20 лет, заочно учится в Санкт-Петербургском государственном университете культуры на специалиста по рекламе и связям с общественностью. Она уже работает. Занимается продвижением в соцсетях. Работа, в основном удаленная, но один из проектов потребовал личного присутствия. Новгородцы готовят большой нетворкинг. 20 февраля в городе на Волхове пройдет фестиваль сообществ «Свой взгляд», где можно будет найти единомышленников в разных сферах. Настя Маяк занимается продвижением фестиваля в соцсетях.

Поэтому сейчас приезжает пореже. Но обязательно будет дома на Рождество. Члены ее семьи в Сочельник отправляются на службу в Рождественскую церковь в Малах, где на местном кладбище находятся могилы предков. А на следующий день сето широким кругом собираются в Печорской лингвистической гимназии. Небольшой концерт дают дети из ансамбля «Птенцы», есть угощение.

А вообще уезжать из Псковской области она не намерена. Девушку пугает забвение, которое может наступить для культуры сето, если представители народа перестанут ее поддерживать и продвигать.

«Не представляю себя без нашей культуры, – заявляет Настя. - Поэтому не собираюсь переезжать. Будет грустно, если наше наследие потеряется, если оно останется без продолжения».

Девушка гордится тем вкладом, который в сохранение этого наследия внесла ее бабушка. Но национальностью своей – не гордится:

«Не могу сказать, что быть сето – это что-то особенно для меня. Не считаю, что нужно гордиться тем, какой ты национальности. Это есть, и все. Это неотъемлемая часть твоей жизни. Для меня быть сето – это быть собой».

Рядом с большими маяками, указывающими путь для народа сето, все ярче разгорается молодой огонь. С наступающим, Настя!

Юлия Магера