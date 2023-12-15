Общество

Педиатр посоветовал ограничить число сладких подарков детям на Новый год

Дарить детям сладкие подарки на Новый год не рекомендуется, так как избыток сахара в рационе может привести к нарушению пищеварения и тошноте, сообщил главный педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

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«Впереди новогодние праздники, а значит наших детей ждет большое количество сладких искушений и подарков... Избыток сахара и шоколада в рационе может привести к нарушению пищеварения, стула, тошноте, болям в животе, изменению аппетита... Поэтому попросите знакомых, друзей и родственников, которые собираются к вам в гости, дарить не конфеты, а интересные игрушки», - приводит слова Османова РИА Новости.

При этом главный педиатр отметил, что детям до 2-3 лет давать конфеты и добавлять сахар в пищу не стоит. Ребятам постарше безопасно давать 1 конфету в день (стандартная шоколадная конфета 14 граммов). В возрасте 6-10 лет - 2 конфеты, от 10 лет - 3 конфеты в день.

По словам главного столичного педиатра, полезной сладостью для малыша может стать зефир.

«Это лакомство не на 100% безобидное, так как в его составе есть сахар. Однако если выбирать домашний зефир на основе яблочного и смородинового пюре, то вместе с рафинадом вы даете ребенку полезную клетчатку и фруктовые кислоты. Общего сахара в 100 граммах зефира - всего 2,5 грамма, а вес одной двойной зефирки - около 35-40 граммов. Следовательно, съедая одну вкусную, воздушную домашнюю зефирину, ребенок потребляет всего 1 грамм сахара», - сказал Османов.

Также Османов уточнил, что невредной сладостью для ребенка может стать мармелад, изготовленный из натуральных фруктовых соков и пюре, подкрашенный сахарной свеклой или другим натуральным красителем, сухофрукты и фруктовые чипсы, подсушенные в духовке.