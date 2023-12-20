Общество

Губернатор Псковской области исполнит мечты двух детей в рамках федеральной акции «Елка желаний»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в федеральном благотворительном проекте «Елка желаний», чтобы исполнить новогодние детские мечты детей, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Три новогодних шара с детскими пожеланиями глава региона снял с праздничной елки, которая располагается в зоне «Универмаг» на территории выставки-форума «Россия».

Губернатор исполнит мечту 9-летнего Николая из Республики Крым, который хочет электронную книгу, и 6-летней Исмиры из Ростова-на —Дону, которая мечтает о поездке на море.

Кроме того, еще один шарик глава региона передал депутату Государственной Думы России Александру Козловскому: Никита из Запорожской области мечтает о велосипеде.

«Это замечательная социальная акция. Каждый год с самого начала в ней участвую. У нас в Псковской области есть и региональная "Елка желаний", которая помогает исполнить желания детей, которые так нуждаются в поддержке. Детские мечты перед Новым годом обязательно должны исполняться. Сделаем все необходимое, чтобы исполнить желания максимально оперативно», — заметил Михаил Ведерников.

Ранее в благотворительной акции на ВДНХ принял участие и президент России Владимир Путин. «Елка желаний» — традиционный марафон для исполнения заветных желаний ребят наиболее уязвимых социальных категорий. За прошлые годы в рамках федеральной акции было исполнено более 100 тысяч желаний от лиц разного возраста и разных социальных групп.

В Псковской области также проходит традиционная региональная благотворительная акция «Елка желаний». Все детские желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru. «Каждый житель Псковской области может исполнить заветную мечту ребятишек, которые остались без родительского тепла и заботы», - добавили в пресс-службе.