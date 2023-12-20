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Общество

Псковский район и Бешенковичский район Республики Беларусь договорились о развитии сотрудничества

20.12.2023 19:27|ПсковКомментариев: 0

В День Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским районом Псковской области и Бешенковичским районом Витебской области Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Подписи под документом поставили глава Псковского района Наталья Федорова и председатель Бешенковичского районного исполнительного комитета Галина Унукович.

«У нас районы очень похожи. Подписывая соглашение, мы продолжаем последовательно наращивать сотрудничество в торгово-экономической, культурной, спортивной, образовательной и туристической сферах. Верю, что наше взаимодействие будет только укрепляться. Особенно почетно подписывать данный документ на международной выставке-форуме „Россия“, которая посвящена самым ярким достижениям нашей страны»,- прокомментировала Наталья Федорова.

Галина Унукович согласилась, что это знаковое для муниципалитета событие. «Хочется, чтобы региональные связи крепли, а наше взаимодействие становилось все лучше и лучше. Для нас всех это очень важно», — отметила она и добавила, что удивлена масштабом выставки «Россия».

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. Торжественное открытие Дня региона на выставке-форуме «Россия» состоялось с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Теги: #выставкаРоссия
Источник: Псковская Лента Новостей
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