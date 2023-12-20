Общество

Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков

Основная цель штаба общественного наблюдения – обеспечение законности выборов. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в ходе онлайн-брифинга, который проходит в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«У нас цель одна — чтобы все прошло максимально законно, любое нарушение было зафиксировано нашими наблюдателями. Нам предстоит тяжелый труд на федеральных выборах. Мы будем менять и корректировать программу, чтобы наблюдатели во всеоружии вышли на участок», – рассказал Илья Стрелков.

Он уточнил, что в выборах примет участие 1201 наблюдатель.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).