Общество

Назван средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области

Средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области назвал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.

«Сейчас средний возраст наблюдателя около 35 лет, он будет меняться в меньшую сторону. Наблюдатель - это давно не "бабушка на табуреточке"», – отметил Илья Стрелков.

Он уточнил, что работа общественным наблюдателем – это близкая к волонтерству деятельность, и люди приходят на нее без цели материального обогащения.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Смотрите также ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).