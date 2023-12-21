Назван средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области

Средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области назвал председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков в ходе онлайн-брифинга, который прошел в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 21 декабря.
Он уточнил, что работа общественным наблюдателем – это близкая к волонтерству деятельность, и люди приходят на нее без цели материального обогащения.
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. На территории Псковской области будет проводиться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).