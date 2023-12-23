Общество

Наталью Мельникову включили в состав законодательного комитета областного Собрания

Управляющую отделением Социального фонда России по Псковской области Наталью Мельникову, получившую мандат депутата Псковского областного Собрания седьмого созыва, включили в состав комитета по законодательству и местному самоуправлению. Об этом с сессии регионального парламента 25 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Экс-депутата областного Собрания Олега Грицаева, чей мандат получила Наталья Мельникова, вывели из состава комитета.

Напомним, возглавляет комитет по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Кроме того, Наталью Мельникову включили в состав комиссии Псковского областного Собрания депутатов по противодействию коррупции вместо Олега Грицаева.

Также Наталью Мельникову ввели в состав фракции партии «Единая Россия» в Псковском областном Собрании, исключив Олега Грицаева.

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Напомним, депутатские полномочия Олега Грицаева, который был избран в региональный парламент по партийному списку «Единой России», прекращены досрочно 30 ноября. В настоящее время он занимает должность первого заместителя главы Гдовского района.