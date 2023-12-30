Николай Козловский: 2023 год запомнится важными событиями, испытаниями и свершениями

Жителей Великих Лук с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым поздравил глава города Николай Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
2023 год запомнится важными событиями, испытаниями и свершениями, планомерной созидательной деятельностью на благо города и государства, продолжил глава Великих Лук. Он отметил, что благодаря общему совместному труду великолучан и руководства города, весомой поддержке регионального, федерального центров в Великих Луках было реализовано много значимых проектов.
Продолжилась модернизация основных муниципальных предприятий коммунальной сферы «Водоканал» и «Тепловые сети», выполнялись ремонты дорог, тротуаров, дворовых территорий, въездов во дворы. Появились новые благоустроенные общественные пространства и зоны отдыха.
Значительная часть позитивных изменений в разных сферах была достигнута благодаря постоянному участию города в федеральных программах и национальных проектах, направленных на улучшение условий жизни великолучан, подчеркнул глава города.
«Продолжается модернизация одной из важнейших сфер нашей жизни – здравоохранения. В медицинские учреждения поступает новое оборудование. Гордятся Великие Луки успехами своих педагогов, спортсменов и деятелей культуры, их победами на всероссийском и международном уровнях», - сказал Николай Козловский.
Уважения, добавил он, достойны великолучане, которые выполняют задачи специальной военной операции. Глава Великих Лук напомнил, что в 2023 году здесь планомерно оказывали поддержку бойцам и их семьям, в 2024 году работа будет продолжена.