Общество

Главная елка выставки «Россия» с псковской новогодней игрушкой зажгла огни

Торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке страны на выставке-форуме «Россия» прошла 27 декабря. Одним из ее украшений стала фигурка от мастерской «Псков резной». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Новогодняя красавица в столицу приехала из Калужской области. Ее высота - 20 метров. Организаторы разместили на ней игрушки всех 89 регионов страны. От Псковской области главную ель выставки украсила фигурка «Псковский лютый зверь» от мастерской «Псков резной» — в дереве мастера изобразили символ региона, олицетворяющий силу, отвагу и храбрость.

«Барс это еще и оберег мира на западных рубежах нашей Родины, — прокомментировал событие первый заместитель губернатора Денис Салий. — С недавнего времени в историческом центре Пскова поселились 10 небольших фигур барсов. Гости города ищут их, чтобы погладить и сфотографироваться. Малышам повязывают шарфы, надевают шапки. Теперь барс олицетворяет дружелюбие и теплоту нашего региона».

Гендиректор дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова на торжественной церемонии подчеркнула, что главный новогодний символ выставки на ВДНХ украшали всей страной.

«На елке очень много новогодних игрушек в форме сердец — главного знака выставки, символа единения и любви. Такая есть наша Россия», — сказала Наталья Виртуозова.

Главная новогодняя ель на ВДНХ окружена 89 елками от регионов, расположенных на центральной аллее. На каждом дереве висят игрушки региональных мастеров. В украшении праздничной ели Псковской области приняли участие местные производители. Деревянные игрушки представила мастерская «Псков резной», керамические — завод «Псковский гончар» и мастерская Юрия Пересады.

Отметим, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. Выставка продолжит работу до 12 апреля.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом в павильоне № 75. Ранее состоялся День региона, где потенциал Псковской области, ее достижения представил губернатор Михаил Ведерников. Для гостей выставки регион подготовил различные интерактивные площадки.