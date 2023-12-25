Анастасия Повторейко: Объединение крупнейших больниц улучшит оказание медпомощи

Объединение Псковской областной, Псковской городской и Великолукской межрайонной больниц поможет привести оказание услуг к единому стандарту. Об этом главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Что касается Великолукской межрайонной больницы, продолжила гостья студии, губернатор Михаил Ведерников и глава регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко предпринимали попытки реабилитировать сложившуюся там ситуацию. Преодолеть эту задачу успешно не удалось, в том числе под руководством предыдущих специалистов. В связи с этим, отметила Анастасия Повторейко, и было принято решение объединить больницы.
«Смысл всех действий один - улучшить качество оказания медицинской помощи, привести к единому стандарту оказание медицинской помощи», - подчеркнула главврач «инфекционки».
Анастасия Повторейко заметила, что у инфекционной больницы есть филиал в Великих Луках. По ее словам, несмотря на расстояние, качество услуг в двух «инфекционках» находится на одинаковом уровне.