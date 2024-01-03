Общество

Михаил Ведерников: Коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний находится на историческом минимуме

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Псковской области пока ещё остаётся высокой. Поэтому в рамках президентского нацпроекта особое внимание уделили приобретению оборудования для выявления и лечения заболеваний этого профиля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, подводя итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение».

В Псковскую областную клиническую больницу и Великолукскую межрайонную больницу поставлены ангиографические системы (для диагностики сосудистой системы и проведения операций). Системы компьютерной томографии закуплены для Пскова и Острова.

Как результат, по итогам 2023 года коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний находится на историческом минимуме – 987,3 на 100 тыс случаев.

«Постепенно увеличивается и средняя продолжительность жизни: например, в 2021 году она составляла 67,7 лет, в 2022 году – 68,9 лет, а сейчас планируем выйти на показатель 69,4», - написал глава региона в своем Telegram-канале.