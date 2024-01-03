Общество

Ученый предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

Солнце, в рамках действующего сейчас цикла, достигнет в 2024 году пика своей активности, что вызовет на Земле магнитные бури, которые будут происходить по несколько раз в месяц, сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачёв.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной», - приводит слова Богачёва РИА Новости.

Он уточнил, что в точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут невозможно. В подобном прогнозе можно говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, которая ожидает землян в следующем году, добавил учёный.

По словам Богачёва, солнечная активность то растёт, то понижается по законам природы. Сейчас приближается именно максимум. С другой стороны, разные учёные дают разные прогнозы о том, как скоро наступит пик активности. Например, американские коллеги Богачёва считают, что 2024 год будет относительно умеренным, а максимум наступит уже в 2025 году.

При этом он пояснил, что в 2023 году наступили «некие промежуточные максимумы», которые побили рекорды предыдущего солнечного цикла. На основании этого российские учёные делают вывод, что рост активности в этот раз довольно быстрый.

Кроме того, как отметил Богачёв, учёные предполагают, что в наступившем году на Солнце будут проходить более сильные вспышки, чем в прошедшем. Например, рекордной для 2023 года стала вспышка Х2.8 (С- слабые вспышки, М – умеренные, Х- сильные, стоящая после буквы цифра также указывает на мощность вспышки). В 2024 году учёные ждут ещё более сильные события, уточнил учёный.

Богачёв напомнил, что рекордные магнитные бури на Земле происходили последний раз в 2005 году. Кроме того, даже крупные вспышки на Солнце не гарантируют, что на Земле начнётся сильная буря. Поэтому в ближайшее время вряд ли повторятся события почти 20-летней давности, полагает исследователь.

«Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3-4 месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц», - добавил завлаборатории.

Максимум солнечной активности и магнитных бурь на на Земле учёные ждут в мае-июне, рассказал он. К концу года активность может пойти на спад.

При этом он предупредил, что солнечные циклы неоднородны. Учёные наблюдают их уже 300 лет, а вся активность Солнца в XXI веке далека от рекордной. Богачёв оценил её примерно в 60% от рекордных значений. Максимальные по мощности циклы должны произойти только в середине века, подчеркнул он.

Ранее сотрудники лаборатории сообщили, что сильнейшая в действующем солнечном цикле вспышка произошла в ночь на 1 января 2024 года. Ей был присвоен балл Х5.0, что почти в два раза больше, чем занимавшая до этого первое место вспышка мощностью Х2.8 (произошла 14 декабря 2023 года). Последний раз более крупное событие, чем сегодняшнее, а именно вспышка уровня X8.2, происходило 10 сентября 2017 года.