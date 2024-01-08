Общество

Кафе-квадросфера открылось в зоне вылета псковского аэропорта

Новое кафе открылось в зоне вылета международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. Об этом сообщается в группе компании-владельца кафе Royal Linen в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот здесь и далее из видео Royal Linen

«Наше небольшое, уютное кафе начало принимать своих гостей в зоне вылета аэропорта. Напитки различного формата, фирменные бутерброды, кофе, чай, сладости уже ждут вас!» - сообщили в группе компании.

Уточняется, что график работы кафе чётко привязан к графику рейсов, так как в зоне вылета находятся или вылетающие гости, или транзитные.