Кафе-квадросфера открылось в зоне вылета псковского аэропорта

Новое кафе открылось в зоне вылета международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. Об этом сообщается в группе компании-владельца кафе Royal Linen в социальной сети «ВКонтакте».
Скриншот здесь и далее из видео Royal Linen
«Наше небольшое, уютное кафе начало принимать своих гостей в зоне вылета аэропорта. Напитки различного формата, фирменные бутерброды, кофе, чай, сладости уже ждут вас!» - сообщили в группе компании.
Уточняется, что график работы кафе чётко привязан к графику рейсов, так как в зоне вылета находятся или вылетающие гости, или транзитные.