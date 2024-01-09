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Общество

Снижение количества абортов зафиксировали в Псковской области в 2022 году

09.01.2024 13:16|ПсковКомментариев: 0

2 964 аборта сделали женщины в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщается в статистическом сборнике «Псковский статистический ежегодник», который подготовил Псковстат. 

Стоит отметить, что в 2022 году количество абортов в регионе снизилось по сравнению с предыдущими годами. В 2021 году искусственно прервать беременность в области решили 3 024 женщины, в 2020 году аборты сделали 3 490 беременных, в 2019 году - 3 594 женщины, в 2018 году - 4 013 женщин. 

Данные за 2023 год в сборнике не приводятся.

Напомним, 25 декабря 2023 года депутаты Псковского областного Собрания на сессии приняли проект закона «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области». 

Теги: #регион60 #аборты
Источник: Псковская Лента Новостей
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