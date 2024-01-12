Общество

Врача на дом на новогодних выходных в Пскове вызвали 750 раз

750 вызовов врачей на дом приняла Псковская городская поликлиника за период с 31 декабря по 8 января. На прием к специалистам учреждения обратились 1880 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поликлинике.

Фото: Telegram-канал Псковской городской поликлиники

Наибольшее количество обращений было отмечено 4, 5, 6 и 8 января. В эти дни отмечалось от 116 до 156 вызовов на дом,

а к врачам на приеме обращалось 240-290 человек.

«Прием вели врачи - терапевты и врачи-специалисты по графику. Медики нашей поликлиники работали в ежедневном режиме, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи и в праздничные дни», - отметили в поликлинике.

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Ранее сообщалось, что около 400 псковичей обратились в кожно-венерологический диспансер Псковской области за новогодние праздники.