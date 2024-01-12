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Общество

Волка добыли охотники в Красногородском муниципальном округе

14.01.2024 15:02|ПсковКомментариев: 0

Еще одного волка добыли охотники на территории Красногородского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил один из охотников. 

Фото: Федор Волков

«13 января добыт ещё один волк», - рассказал охотник. 

Ранее сообщалось, что четыре волчицы добыли охотники вблизи деревень Шахово, Яшково, Платишино и Поршино Красногородского муниципального округа.

В комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области при обнаружении следов жизнедеятельности волков в целях своевременной организации мероприятий, направленных на снижение их численности, псковичей просят незамедлительно сообщить о данных фактах охотоведу комитета по телефону: 8(911) 352-56-35.  

Теги: #волки
Источник: Псковская Лента Новостей
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