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Борис Елкин: Форум «Малая Родина — сила России» объединил все муниципалитеты страны

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» объединил все муниципалитеты страны. Об этом глава города Пскова Борис Елкин рассказал в кулуарах форума, который стартовал в Москве в понедельник, 15 января.

«Сегодня проходит потрясающее мероприятие, буквально все муниципалитеты нашей страны собрались в одном месте. Приятно увидеть своих коллег, встретиться со старыми знакомыми, познакомиться с новыми людьми, поучаствовать в пленарных заседаниях и дискуссиях, а также посетить одну из основных выставок последнего десятилетия, где представлены все наши муниципалитеты, все регионы - это выставка «Россия». Нужно отметить, что все регионы представлены очень красочно, и это позволит всем нам познакомиться с их культурой, бытом. Это поможет создать новые мосты, новые связи. Это позволит нам развиваться и делать нашу страну сильнее и лучше», – отметил Борис Елкин.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

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Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.