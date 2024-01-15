Общество

Распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний подписал глава Пскова

Распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний подписал глава Пскова Борис Елкин.

Фото: Telegram-канал Борис Елкина

«Готовимся к православному празднику Крещение Господня. Подписал распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний. Купель по традиции оборудуем на реке Великой у Мирожского монастыря. Настилы для выхода на лед, лестницы с поручнями, ограждения над и под водой – все будет безопасно», - отметил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, организуют временный спасательный пост и дежурство бригады скорой помощи, а также палатки для переодевания и обогрева, горячий чай, освещение участка, туалеты. Сотрудники полиции и дружинники будут следить за общественным порядком.

Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января по 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.