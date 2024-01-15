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Наталья Федорова: Форум «Малая Родина — сила России» – прекрасная возможность познакомиться с успешными практиками

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» – это прекрасная возможность познакомиться с успешными практиками. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Наталья Федоровой

«В составе делегации Псковской области с представителями нашего района работаем на первом всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина — сила России". Форум организован по поручению президента страны Владимира Путина, на него прибыли представители муниципального сообщества из всех регионов России. Дискуссионные площадки, лекции, круглые столы, встречи с представителями профильных федеральных министерств и ведомств. Это прекрасная возможность пообщаться с коллегами из других регионов и познакомиться с успешными практиками их работы, взаимодействия с местным сообществом — всем этим насыщена программа форума. О наиболее интересных моментах расскажу в следующих публикациях», — отметила Наталья Федорова.

Мероприятие проводится впервые по поручению президента России Владимира Путина. На площадке международной выставки-форума «Россия» собрались вместе представители муниципалитетов со всех уголков страны — более 7,5 тысяч человек.

Псковскую область на мероприятии представляет многочисленная делегация, которую возглавляет заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

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Форум «Малая Родина — сила России» призван объединить муниципальное сообщество России на основе единых ценностей служения обществу и государству, а также повысить престиж муниципальной службы.