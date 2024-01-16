Общество

Александр Козловский: Освобождение Великих Лук навсегда останется значимой датой

С 81-й годовщиной со дня освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков горожан поздравил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фото: Евгений Николаенков

«33 дня отчаянного сопротивления каждого жителя города и огромное желание не отдавать Великие Луки врагу, сражаться до последней капли крови. Боевой дух, вера в победу – всё это не было сломлено даже после захвата города фашистами и во время длительной оккупации», - написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Освобождение Великих Лук навсегда останется одной из самых значимых дат в истории города и всей страны, и задача людей – хранить память о каждом Герое, отдавшего свою жизнь ради Родины и победившего нацизм, отметил депутат.

«Нет слов, чтобы в полной мере выразить всю признательность ветеранам Великой Отечественной войны и сегодняшним бойцам. Низкий вам поклон! Все мы помним, знаем и бережем правду – великую историю великой страны. С праздником! С днем освобождения нашего любимого города!» - заключил Александр Козловский.