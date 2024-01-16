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Общество

Александр Братчиков: Муниципалитет должен сформировать место сбора ТКО

17.01.2024 12:53|ПсковКомментариев: 0

Место для сбора твердых коммунальных отходов должен формировать муниципалитет. Об этом сообщил заместитель председателя Псковской областного Собрания депутатов, руководитель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Муниципалитет обязательно должен сформировать место сбора ТКО, где будут установлены контейнеры. Контейнеры устанавливает регоператор. Но места, где должны быть установлены контейнеры, определяет муниципалитет, мы большую работу проводили, согласовывали места с жителями», - сказал он.

Александр Братчиков подчеркнул, что не так просто выбрать место для сбора ТКО, с которым будут согласны все жители населенного пункта. В решении таких вопросов главы муниципалитетов должны принимать непосредственное участие, считает гость студии.

«Это большая работа, которую необходимо сделать муниципалитету», - подчеркнул вице-спикер.

Напомним, 16 января на сессии Псковского областного Собрания депутаты поддержали изменения в содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления. Это позволит правительству Псковской области принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регионального оператора, устанавливать требования к его работе и лишать юрлицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

В новогодние праздники в Псковской области остро встала проблема вывоза мусора. В Пскове в некоторых домах мусоропроводы были забиты до третьего этажа. 

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание #мусор
Источник: Псковская Лента Новостей
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