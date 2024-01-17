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Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» откроется в Пскове 23 января

Открытие выставки «Всё это было, было в Ленинграде!», приуроченной к 80-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, состоится в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов 23 января в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

В составе экспозиции будут представлены подлинные письма из блокадного Ленинграда, почтовые карточки из серии «Ленинград в дни Великой Отечественной войны» за 1943 год, хранящиеся в архиве воспоминания мирных жителей, переживших блокаду.

Кроме того, на выставке можно будет познакомиться с биографией Тани Савичевой, уроженки Псковской области, жительницы блокадного Ленинграда.

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«Наш регион во время блокады поддерживал ленинградцев и направлял продуктовые обозы в осажденный город. В одном из разделов выставки посетители смогут увидеть фотографии того самого обоза, который в 1942 году был направлен в Ленинград», - рассказали организаторы.

На сайте «Без срока давности. Псковская область» в разделе «Документы» будут представлены воспоминания жителей блокадного Ленинграда, с которыми удаленно могут ознакомиться все интересующиеся.

На выставке также представят кинохронику и интервью жителей о блокаде Ленинграда.

Работа выставки продлится до 15 апреля. Вход свободный и будет осуществляться в часы работы музея: с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00; в субботу с 10:00 до 16:00. Предварительная запись на экскурсии по телефону: 8 (8112)22-00-45.

Организатором выставки выступил Государственный архив Псковской области.