Общество

Псковским «дружинникам» начали доплачивать за патрулирование

«Дружинники» получают материальную компенсацию за участие в патрулях, в том числе, в ночное время суток. Об этом заместитель директора автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Павел Михайлов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наше общество – это добровольное объединение граждан, они приходят к нам добровольно. Хотя сейчас патрулирования у нас материально стимулируются. Люди должны понимать, что оказывая помощь силовым структурам и заступая на патрули, они получат материальную компенсацию, потому что часто это происходит в ночное время, а люди работают и тратят свое личное время. Это надо поощрять», – сказал Павел Михайлов.

Директор организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» Михаил Герасимов добавил, что материальное стимулирование предусмотрено по госпрограмме «Охрана общественного порядка».

«Оно незначительно, но тем не менее отмечает деятельность людей. Это ведь тоже своего рода работа», – сказал он.

Ранее сообщалось, что отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области.