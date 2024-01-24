Общество

Настоящий спасатель

Собаки оказывают неоценимую помощь в поиске людей. Животные, обладающие тонким нюхом, способны почувствовать дыхание человека за несколько километров и, тем самым, спасти ему жизнь. С одним из четвероногих героев познакомилась обозреватель Псковской Ленты Новостей – гостем очередного выпуска программы «Зверьё моё» на ПЛН FM стал пёс Форсаж, который помогает находить пропавших, заблудившихся, замерзающих в лесу и в городе.

Какой пёс может стать аттестованным спасателем? С какими проблемами сталкиваются обученные четвероногие и их хозяева? Можно ли научить собаку танцевать или определять уровень сахара в крови? На эти и многие другие вопросы ответила инструктор-дрессировщик, старшая кинологического направления Псковской области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Юлия Иванова.

Ищет по запаху

Ещё будучи маленькой девочкой Юлия любила животных и мечтала о собаке. Пока не было своего питомца, дрессировала четвероногих, принадлежавших родственникам, друзьям и знакомым, попутно читала тематические книжки. Уже тогда она знала, что свяжет свою жизнь с братьями меньшими. И как только смогла обзавестись личным псом, сразу отправилась с ним на обучение.

Сегодня Юлия Иванова — профессиональный кинолог, специалист по коррекции поведения, аттестованный в «ЛизаАлерт» судья по поисково-спасательной службе. В её доме живут 12 собак, среди которых есть спасатели, обученные поиску живых людей, и животные, которые готовятся к поиску тел погибших и работе по следу.

Один из самых именитых и опытных питомцев - бордер-колли по кличке Форсаж, аттестованная собака-спасатель. В марте ему исполнится 6 лет, на счету пса уже 6 спасённых в лесу человеческих жизней. Помимо этого, периодически приходится вызволять из беды людей в состоянии алкогольного опьянения, людей без определенного места жительства, которые зимой замерзают на территории города.

Поиски обычно ведутся по отработанной схеме: сначала поступает заявка в полицию, затем правоохранители обращаются в отряд «ЛизаАлерт», члены которого незамедлительно выезжают на поиск. «Мы получаем задачу, которую нам дает инфорг - специально обученный человек, который знает, как правильно выстраивать стратегию поиска. И дальше начинаем работать», - пояснила Юлия Иванова.

Форсаж носит специальный ошейник с GPS-трекером, чтобы кинолог могла видеть его перемещение. При обнаружении человека, попавшего в беду, пёс начинает ритмично лаять, привлекая внимание поисковиков.

Собаки-спасатели находят живых людей благодаря тонкому обонянию, они определяют комплексный запах человека — чувствуют, как тот дышит, как пахнет его кожа. Обучение проводится в игровой форме и основано на поощрении: при обнаружении искомого животное получает за это лакомство, либо любимую игрушку.

Кроме того, четвероногих спасателей учат дифференцировать: встречающиеся на пути обычные люди, идущие по своим делам, их абсолютно не интересуют. А вот если пёс видит человека, который лежит, сидит или находится в неадекватном состоянии, то сразу обозначает находку облайкой.

Пик заявок на поиск пропавших — тёплое время года, когда люди отправляются в леса за грибами и ягодами. Также членам отряда часто приходится работать в городской черте, разыскивая потерявшихся людей, чаще всего пожилых.

«Иногда мы просто ходим, где-то гуляем. И вдруг я вижу, что Форсаж хватает запах и убегает, после чего выдает обозначение. Собака так и должна работать — сама по себе, всегда и везде», - уверена кинолог.

Она заметила, что животным гораздо легче искать в природной среде, где меньше людей и посторонних запахов. Сложности возникают лишь в холодное время года.

«В зимний период поиск намного сложнее, потому что очень много снега и, соответственно, низкая температура, она играет против нас. Мы выезжаем сразу же и стараемся максимально много задач закрыть, максимальное время проработать. Единственный плюс - видны следы», - уточнила специалист.

В жару и холод

Она признаётся, что животные существенно упрощают поиски. «На одних из учений, которые проводились пару лет назад совместно с МЧС, были два абсолютно одинаковых квадрата и идентичные задачи. Люди нашли условно пострадавшего за полчаса, а Форсаж - за 3 минуты», - привела пример кинолог.

Вступить в ряды спасателей может не каждая собака. Предпочтение отдаётся щенкам, обладающим определёнными навыками и свойствами психики. В случае успешного прохождения тестирования пёс получает допуск к обучению, которое длится порядка двух лет.

Породная принадлежность также важна. Спасателями чаще всего становятся бордер-колли, малинуа и лабрадоры, имеющие необходимые для такой работы характеристики. В Псковской области на данный момент две аттестованных собаки-спасателя — Форсаж и лабрадор, проходящий службу в МЧС.

«Многие считают, что можно взять собачку подешевле, но это большое заблуждение, потому что чаще всего такие собаки либо имеют не очень хорошие особенности психики, либо какие-то проблемы со здоровьем. Нужно подходить к выбору грамотно, смотреть определенные линии, родителей и выбирать себе щенка по возможностям. Есть собаки-охотники, которых просто так лучше не заводить, есть аборигенные породы. Надо понимать, для чего нужна собачка, сколько времени человек готов ей уделять. И заниматься прямо с самого маленького щеночка», - подчеркнула кинолог.

Она заметила, что работать в отряде непросто, в том числе с моральной точки зрения. Поисков всегда много, и самое страшное — когда приходится выбирать, на какой именно ехать. Собака может отрабатывать задачу до 7 часов, среднее допустимое время составляет 3-4 часа.

Такие животные всегда должны быть в хорошей форме, именно с этим связаны жёсткие критерии отбора и срок обучения. У собаки должна быть хорошая мотивация, устойчивая психика, чтобы выдерживать положенное количество часов работы. «Он носится по лесу, анализирует миллион запахов — это непросто. Жара, холод, дождь — не важно», - порой подопечный Юлии Ивановой работает на износ.

Она вспомнила случай, когда двое суток подряд искали потерявшуюся в лесу бабушку. Ночевали с Форсажем прямо в машине, никуда не уезжали из квадрата. Женщину удалось найти лишь на пятые сутки.

А в середине ноября 2022 года пёс спас замерзавшего в лесу псковича. Тот заблудился в заснеженном лесу, температуры стояли минусовые. Форс отыскал мужчину, находившегося к тому моменту без сознания, и до прибытия спасателей пытался согреть его своим теплом. Человека удалось спасти.

После той истории друзья кинолога из московской панк-рок группы «Нрав» посвятили Форсажу песню «Когда меня ты найдёшь», под которую пёс разучил специальный танец и с удовольствием его исполняет в обмен на «вкусняшки».

Кинолог заметила, что каждый пёс-спасатель остро нуждается в поощрении за свою важную и нужную работу даже в случае, если поиски не увенчались успехом.

Питомцем нужно заниматься

Попутно она помогает псковичам обучать собак бытовому послушанию, поиску целевых веществ, а также готовит животных к соревнованиям/испытаниям по танцам и различным видам спорта - обидиенс, фрисби, аджилити и другим дисциплинам. К ней могут обратиться владельцы животных с проблемами, требующими массажа или занятий фитнесом, а также те, кто хочет выучить питомца на спасателя. «Я помогу подобрать собаку. Если животное уже есть, помогу протестировать, и мы вместе решим, подходит ли оно под поиск. А дальше начнем обучение», - пояснила наша собеседница.

Она постоянно обучается новому, регулярно посещает семинары и тренинги, ездит на курсы повышения квалификации, а также участвует со своими подопечными в общегородских мероприятиях, демонстрируя их успехи. Ученики Юлии также выступают со своими питомцами разных пород от мала до велика: заниматься и показывать результаты может абсолютно любой пёс, в том числе беспородный.

«Мы постоянно ездим на соревнования, мои собаки выступали в разных дисциплинах. С Форсажем заняли на всероссийских соревнованиях по танцам четвёртое место, это было наше первое с ним выступление, до этого Форс танцевал с другим человеком», - пояснила инструктор-дрессировщик.

Она уверена, что научиться всему этому не сложно. Если между хозяином и питомцем налажено хорошее взаимодействие, останется лишь поставить трюковую базу. При этом очень важна мотивация животного, оно должно хотеть работать.

То же самое касается команд. «Люди иногда заводят собаку и думают, что она сразу будет сидеть, лежать, лапу давать. Начинать нужно не с этого, а с контакта, взаимопонимания и мотивации собачки», - рекомендовала специалист.

Кинологическую секцию она открыла в Пскове для того, чтобы как можно больше собак стали послушными и адекватными, и в городе повышалась культура собаководства. По наблюдениям Юлии Ивановой, наметилась тенденция к повышению ответственности владельцев животных. Порой на консультации приходят заранее, ещё до приобретения щенка, либо подготовленные владельцы, изучившие тематическую литературу в интернете.

Самый частый запрос тех, кто уже обзавёлся питомцем: собака не слушается, тянет поводок, подбирает что-то на улице. Кинолог помогает хозяевам наладить контакт с подопечными, научить собаку вести себя иначе. Всё чаще она замечает собаководов, выходящих на прогулку с «кусочками» для поощрения животного.

Однако по-прежнему много людей, не занимающихся воспитанием собак и себя самих. Юлия припомнила недавний случай. Во время прогулки со своими собаками-подростками, которые до коррекции поведения сильно боялись людей, повстречала идущих навстречу молодую пару с ребёнком. Поравнявшись с собаками, мужчина резко наклонился к ним и стал громко кричать. «Резко схватила за ошейники и притянула к себе в ноги. Мои собаки воспитанные, а другие могли и в лицо броситься от страха», - пояснила серьёзность ситуации кинолог.

На велопрогулках в компании своих подопечных она часто слышит улюлюканья, некоторые прохожие пытаются раздавать команды, бежать вслед, догонять на велосипеде или самокате. Во время уличных занятий могут мешать оставленные без присмотра животные, бросаться на четвероногих учеников, портить лежащие на земле вещи, воровать дорогостоящие игрушки. «Собаки адекватные, а некоторые люди не очень», - вынесла вердикт специалист. Она регулярно сталкивается с неадекватным поведением именно со стороны собачников, кинолог и её собаки уже не по разу кусанные. «Мои собаки не вступают в конфликты, но на нас порой набрасываются другие животные, которых спускают хозяева. Я теперь всегда хожу с перцовым баллончиком», - поделилась лайфхаком Юлия Иванова.

Она вспомнила, как встреча с мелкой собачонкой обернулась для Форсажа выпадением из поисков на два месяца. Укус пришёлся на сухожилие.

«Это было ужасно. Люди теряются, им нужна помощь, а я не могу поехать — собака травмирована. И всё из-за того, что кто-то не уследил за своей собачкой», - вздохнула представитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Дело в собаке

Она старается беречь своих питомцев от подобных ситуаций, всегда закрывает собой в случае возможного нападения. «Они знают, что я их защищу. У нас с ними договор с детства — ты подходишь ко мне, встаёшь в ноги, либо за меня, и разбираюсь я. Любая собака должна знать, что хозяин за нее вступится, что она не останется одна», - развеяла Юлия Иванова миф о том, что собака должна защищать человека.

Девушка заботится не только о своих питомцах, но и о чужих. Она стояла у истоков псковской «Зоозащиты», которая зародилась с обсуждения единомышленниками в соцсетях ситуации с бездомными животными. Тогда собак на улицах отстреливали дротиками с ядом, который парализовал тело и разлагал внутренние органы. При этом пёс всё чувствовал. Волонтеры решили действовать и договорились о создании приюта.

«Кто, если не мы?» - по такому принципу Юлия живет и сейчас. Она замечает, что люди стали по-другому относиться к животным, безнадзорных с каждым годом всё меньше, но обитателей улиц всё ещё много, и они нуждаются в помощи.

Кстати, в семье псковички вместе с 12-ю собаками прекрасно уживаются 6 кошек, среди них есть спасённые с улиц, вытащенные из подвалов. Один травмированный кот был вывезен с территории Украины — судя по контузии и ожогам, его вынесли из горящего дома.

Кроме того, Юлия является соучредителем Российской команды помощи бордер колли и забирает к себе «отказников» со всей страны. Это собаки, имеющие ворох поведенческих, а зачастую и физических проблем. «Очень часто люди берут собаку, прочитав, что бордер-колли — самые умные. И думают, что пёс должен с самого рождения знать миллион трюков, быть самым воспитанным, а вкладываться в это никто не хочет. Собаки перевозбуждаются, кидаются на транспорт, могут прикусывать детей и взрослых, реагируют на других собак», - описала суть проблемы кинолог. Более того, некоторые недобросовестные заводчики зарабатывают на собаках, и у них получаются не слишком адекватные особи со слабой нервной системой. Жить с такими питомцами становится невозможно, и хозяева от них отказываются. Юлия забирает этих собак к себе, корректирует поведение и после старается найти им новый дом. В 90% случаев всё получается.

Не забывает кинолог и о людях. «Я считаю, что человек, который кому-то помогает, делает добро всем. Я помогаю животным, детям в детских домах, старикам. В позапрошлом году бездомных кормили в период сильных холодов», - рассказала Юлия Иванова.

Она выступает кинологом в благотворительном проекте «Дело в собаке». Это команда энтузиастов, которые работают с животными, способными облегчить людям жизнь. «Мы хотим создать устойчивую практику успешной медицинской реабилитации людей с хроническими заболеваниями посредством собак-помощников. Например, очень много людей страдают диабетом. И мы готовим собачек, которые будут сигнализировать о повышении уровня сахара», - рассказала специалист. В проекте уже есть животные, которые показывают хорошие результаты в этом направлении, один хвостатый помощник будет проходить подготовку в Пскове.

На счету собак тысячи спасённых жизней. Четвероногие находят заблудившихся в лесу, оказавшихся под завалами, забывших дорогу домой. Такими навыками могут похвастаться не все животные, но каждое из них требует должного воспитания и дрессировки независимо от того, диванный пёс или рабочий. Нельзя пренебрегать занятиями лишь потому, что порода считается очень умной и легко обучаемой. Наши хвостатые братья потому и зовутся меньшими, что нуждаются в помощи, защите и внимании человека.

Ульяна Лаблюк, фото Вадима Боченкова и из личного архива Юлии Ивановой