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Алексей Севастьянов: Ситуация с льготными лекарствами пока не в нормальном русле

Ситуация с обеспечением населения льготными лекарствами в последние годы улучшилась, но работы в этом направлении еще много. Такое мнение выразил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов по итогам парламентского часа 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Парламентский час — это некий уровень отчета по проделанной работе. И в прошлом году мы поднимали этот вопрос. Была проведена работа со стороны правительства, были сделаны анализы, выводы. Сейчас мы преодолели определенный период, можем оценить, что было сделано. Мы хотим понять — довольны результатом или нет. Да, ситуация, скажем так, еще не в нормальном русле, но если мы вспомним, что было 10 лет назад, там был вообще караул», - заметил Алексей Севастьянов.

По мнению депутата, важно, что данный вопрос обсуждается, ведется работа, и ситуация будет дальше улучшаться.

«Мы четко поняли, где мы находимся сейчас, мы понимаем, что надо сделать еще. Через некоторое время мы опять к этому вернемся. Наверное, это и есть путь к совершенству и к решению проблемы», - заключил Алексей Севастьянов.

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Ранее сообщалось, что 66 107 человек (11,25 % от общей численности населения) в Псковской области имеют право на льготное лекарственное обсечение, из них таким правом воспользовались 62,3% (41 184 человека),