Общество

Александр Котов об обеспечении жителей Псковской области льготными лекарствами

Сегодня темой парламентского часа в Псковском областном Собрании депутатов стала ситуация с льготным лекарственным обеспечением в Псковской области. С докладом на сессии выступила председатель комитета по здравоохранению Марина Гращенко. Так, 66 107 человек (11,25 % от общей численности населения) в Псковской области имеют право на льготное лекарственное обсечение, из них таким правом воспользовались 62,3% (41 184 человека).

О реализации права граждан на льготное лекарственное обеспечение рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Александр Алексеевич, насколько тема лекарственного обеспечения льготных категорий сегодня важна и насколько нужно ее контролировать?

- За последние годы очень многое сделано в этом направлении для реализации права граждан на получение льготного лекарственного обеспечения. Тем не менее еще остаются проблемы. Соответственно, депутаты, когда работают в своих избирательных округах, общаются с гражданами, эти вопросы очень внимательно рассматривают. Поэтому тема сегодняшнего парламентского часа достаточно серьезный, наболевший вопрос. Мы хотели разобраться, послушать, какие существуют проблемы при реализации этого права граждан, и наметить какие-то действия со стороны Псковского областного Собрания депутатов и что-то рекомендовать органам исполнительной власти области, правительству. Чтобы граждане, которым положено льготное лекарственное обеспечение ни по набору лекарственных препаратов, ни по срокам ожидания не испытывали никаких проблем.

Количество обращений уменьшается. Были в прошлом году предприняты серьезные меры: мы принимали решение о дополнительном выделении финансовых средств, почти 700 миллионов направили для того, чтобы с опережением провести закупочные процедуры для приобретения этих лекарств, которые входят в перечень льготных. В результате удалось закупить лекарственные препараты, которые позволят обеспечивать наших льготников уже в 2024 году в течение полугодия.

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Думаю, что эта мера серьезно повлияет на улучшение ситуации в этой сфере. Еще есть целый ряд организационных вопросов, решение которых зависит и от деятельности наших медицинских учреждений, которые выписывают лекарственные препараты по рецептам, и от тех, кто обеспечивает сегодня лекарственными препаратами наших льготников от органов исполнительной власти. Мы тоже должны следить за этим, и в случае необходимости искать дополнительные источники финансирования, если они потребуются для обеспечения наших льготников лекарствами.

- Есть ли вероятность, что эту тему вновь рассмотрят в рамках парламентского часа?

- Мы всегда стараемся реагировать на самые актуальные, острые вопросы. То есть тема парламентского часа возникает не просто так, не сама по себе. У нас нет такого плана, чтобы мы расписали различные темы по срокам рассмотрения. Мы стараемся своевременно реагировать на те проблемы, которые озвучивают граждане депутатам. И стараемся разбираться и искать пути решения этих проблем. Вполне возможно, что тема лекарственного обеспечения вновь будет предметом рассмотрения на парламентском часе.

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Эту тему мы обсуждаем не первый раз, она в зоне нашего постоянного контроля. В рамках парламентского часа мы рассматриваем проблему комплексно. На самом деле мы же всегда работаем в этом направлении и с органами исполнительной власти, и с гражданами, которые обращаются, стараемся оказать помощь, понимая, что в некоторых случаях эта проблема носит, может быть, не системный характер, а какой-то частный. Это то, над чем мы будем работать постоянно, в том числе и в плане контроля.

- Сегодня депутаты поддержали предложение региональной Общественной палаты сократить ее состав более чем на треть. Не скажется ли такое сокращение на работе органа?

- Думаю, что это предложение выстрадано самой Общественной палатой, исходя из опыта работы. Они считают, что меньшим составом можно гораздо более эффективно решать вопросы, в том числе и с организационной точки зрения, потому что большой коллективный орган - это всегда трудности коммуникации, организации, проведения заседания и так далее. Компактным коллективным органом, мне кажется, проще решать вопросы, вести диалог, формировать предложения в различные органы власти. Собственно, для этого и существует сегодня у нас Общественная палата. Это их решение, мы, конечно, его поддерживаем.

Беседовала Светлана Герасимова