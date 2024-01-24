Общество

Названа самая большая по численности категория льготников по получению лекарств в Псковской области

Право на региональное бесплатное лекарственное обеспечение имеют: дети в возрасте до 3 лет, дети из многодетных семей до 6 лет, граждане, страдающие злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, психическими расстройствами (в том числе эпилепсией), бронхиальной астмой, а также граждане, страдающие орфанными заболеваниями, следует из проекта доклада, опубликованного на сайте Псковского областного Собрания депутатов.

«Самая большая по численности категория льготников – сахарный диабет, далее следует бронхиальная астма. Орфанные заболевания по числу получателей составляют всего 0,1%», – говорится в документе.

По распределению средств областного бюджета, израсходованных на ЛЛО региональных льготников, самой большой категорией также является сахарный диабет – 39,1%, но остальные категории льготников распределены иначе:

онкологические заболевания – 28,5%,

орфанные заболевания – 17,2%,

бронхиальная астма – 8,5%,

дети-инвалиды от 3 до 18 лет– 6,4%,

дети до 3-х лет – 0,3%.

За пять последних лет средства бюджета Псковской области, направляемые на льготное лекарственное обеспечение граждан Псковской области, увеличились в 2,3 раза – с 714,2 до 1633,9 миллионов рублей, а за 10 лет в 4,2 раза.

Финансирование ЛЛО региональных льготников на 2023 год составило 1633,9 млн рублей (в т. ч. 350 млн рублей, дополнительно выделенные в июне-августе, 344,0 млн рублей – в декабре). На 2024 год запланировано в региональном бюджете 1290,0 млн рублей.